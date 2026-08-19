El Clio llegó a Chaco: Kicillof se reunió con la CGT, más de 60 intendentes y presentó su libro

El gobernador Axel Kicillof hizo base en Chaco y se llevó reuniones de peso en el territorio, un armado muy fuerte con la CGT y firmó convenios de distintos programas para traspolar su modelo de gestión a otras provincias. En medio de un proceso de construcción federal que lleva adelante desde hace varios meses y con miras al 2027, el Clio llegó al noreste de la Argentina y la comitiva se llevó un saldo por demás positivo. “La pelota la tenemos nosotros, compañeros y compañeras. Es cuestión de organizar, de dar un destino, de convencer, de buscar a todos, de poner el oído, de humildad”, afirmó Kicillof.

Como hizo en Córdoba, antes de poner un pie en Chaco, el mandatario habló con su par radical, Leandro Zdero y le contó de las actividades que iba a realizar en el territorio. Éste le agradeció el gesto y, si bien no hubo foto, el chaqueño le esgrimió su deseo de, en alguna oportunidad, reunirse y conversar.

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Organización y escuchar a todos

La primera actividad fue la participación del acto de normalización de la CGT Regional Chaco en la que estuvieron 88 organizaciones. Junto al ex gobernador Jorge “Coqui” Capitanich, Héctor Daer (FATSA) y demás dirigentes, el mandatario estuvo en la foto central de la actividad y centró su discurso en realizar un análisis sobre la situación social y económica que atraviesa al país. Criticó el modelo de Javier Milei y dijo que “el problema es el modelo”. “Estamos porque el país que nos propone, es un país injusto, inhumano, que va contra nuestra soberanía nacional y la regala. Ese país es el que quieren establecer a través de un segundo mandato”, aseguró.

Además pidió a los presentes “seguir construyendo” para tener una alternativa política el año entrante. “La pelota la tenemos nosotros, compañeros y compañeras. Es cuestión de organizar, de dar un destino, de convencer, de buscar a todos, de poner el oído, de humildad”, afirmó Kicillof.

Andrés Larroque y Carlos Bianco, armadores políticos del espacio Movimiento Derecho al Futuro

“Le digo a toda la dirigencia, en cada una de las provincias, que tenemos que respetar lo que decidan las provincias; tenemos que dar una muestra de federalismo”, agregó. “Por eso, para ganar, para terminar con este experimento de la ultraderecha, la clave es construir con todos. La clave es abrazar y escuchar a todos;la clave es construir desde abajo para arriba”, ponderó.

“No nos van a ganar ni con computadoras, ni con algoritmos. Para eso estamos, para un país más justo, para una patria libre y soberana. A organizarse y después, a dar vuelta la Argentina para que recupere su destino”, cerró el dirigente.

Lo acompañaron los ministros Andrés Larroque (Desarrollo), Carlos Bianco (Gobierno), Javier Alonso (Seguridad) y Walter Correa (Trabajo), el intendente de Ensenada, Mario Secco, y el senador bonaerense, Pedro Borgini, entre otros.

Validar a cada provincia

La visita a Chaco repite el mismo esquema que el realizado por los dirigentes del MDF en otros territorios. Antes de asistir el mandatario, una comitiva que forma parte del armado político visita la provincia y se reúne con sus pares peronistas en todas las vertientes que coexistan. Nadie se salva solo y a todos se los escucha.

En ese sentido, a ningún espacio le otorga la representación per se de Kicillof, pero sí se encargan de gestionar un encuentro para escuchar las demandas, sociales y políticas, que tengan. “Queremos que se sientan validados, que cada provincia pueda hablar y armar una lista de problemas y necesidades que reflejen la realidad que están viviendo”, detallaron a El Destape desde el entorno del mandatario que lo acompañó a Chaco.

“Nosotros invertimos la lógica de la interacción; no vamos a desde Buenos Aires imponer nuestra mirada, sino que vamos a ir al territorio a escuchar cada realidad”, reforzaron. En Chaco, luego del acto con la CGT, el Gobernador encabezó un almuerzo en Resistencia con legisladores, dirigentes del Partido Justicialista, y más de 60 intendentes de dicha provincia y también de Corrientes. De esa cifra, alrededor de 40 alcaldes fueron locales; un número y un volumen de representatividad que el peronismo chaqueño no lograba hacía varios años.

Allí Kicillof realizó un análisis del peronismo, del 2027, repitió y fundamentó por qué es un año de construcción y no de candidaturas y convocó a los presentes al plenario federal del MDF el próximo 19 de septiembre en Avellaneda.

La reunión de Kicillof en Chaco con más de 60 intendentes

En su paso por Chaco, Kicillof estuvo en la localidad de Colonia Benítez y firmó un convenio marco con el intendente, Sergio Phipps. El mismo se centró en traspolar programas de gestión del gobierno bonaerense a la localidad chaqueña. Otro encuentro fue en la Federación Económica del Chaco (FECHACO), con empresarios, industriales, emprendedores y representantes de cámaras sectoriales. La reunión contó con un poco más de 50 personas y fue de tinte privado.

La jornada culminó con la presentación del libro “De Smith a Keynes, Siete lecciones de historia del pensamiento económico”, en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Allí firmó convenios de cooperación y se mostró, una vez más, con el sector educativo y ayudando y fomentando la universidad pública y gratuita que funciona en Argentina.