La dura advertencia de Alberto a Macri: "Que se quede con sus amigos haciendo negocios"

Tras las elecciones, el Presidente brindó un discurso por el Día de la Militancia en el que se refirió en duros términos al accionar de la oposición. Anticipó una gran PASO en el Frente de Todos de cara a las elecciones de 2023.

En un multitudinario acto por el día de la militancia, el presidente Alberto Fernández llamó al diálogo para un gran acuerdo nacional, pero se distanció del expresidente Mauricio Macri y el representante libertario Javier Milei. El mandatario brindó un discurso ante miles de personas y anticipó una gran PASO en el Frente de Todos de cara a las presidenciales de 2023.

"En este tiempo que se inicia, esperamos construir políticas básicas con quienes no piensan como nosotros. Si Macri no quiere hablar, que se quede solo con sus amigos haciendo negocios. No hay problema", exclamó el jefe de Estado. En ese sentido, agregó: "Si Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que tiene, que reniegan de la diversidad y niegan el terrorismo de Estado. Nada tenemos que hablar con ellos".

Igualmente, recalcó: "Pero creo que dentro del diálogo y de la oposición, anidan en muchos la vocación de construir juntos este país que hace falta que se ponga de pie". Y sumó: "Tenemos dos años por delante y voy a cumplir mi palabra y los objetivos que me propuse".

Alberto sobre la unidad y las elecciones

En otro pasaje de su discurso, Fernández pidió alzar las voces "con las convicciones de siempre" y afirmó que su mayor aspiración es que "en el 2023 los compañeros del Frente de Todos elijan" al que será el próximo candidato a Presidente. Por otra parte, se refirió a lo sucedido el último domingo.

“En estos días todos venimos leyendo, escuchando en las radios y viendo en la televisión una pregunta repetida: ‘¿Si perdieron, qué celebran?’ Quiero decirles que nunca olviden que el triunfo no es vencer sino nunca darse por vencido. Lo que estamos celebrando acá fue levantarle los brazos a los que estaban desanimados”, sostuvo el Presidente en referencia a los dirigentes de la oposición que criticaron la postura del Frente de Todos.

Y agregó: “Las urnas de las PASO nos dejaron un mensaje y lo escuchamos. Corregimos cosas y dictamos medidas. Muchos compatriotas reconocieron ese esfuerzo y nos reconocieron en las elecciones del domingo. En esas también oímos. Tengo muy en claro que queda mucho por hacer aunque nos acompañó mucha más gente”.

“Este año los sueldos van a ganarle a la inflación. Pero hay algo más importante: el salario de los que trabajan no van a pagar más Impuesto a las Ganancias. Nos quedan muchas batallas por dar, terminar con el problema de la deuda, enfrentar a los formadores de precios, no podemos vivir en un país donde algunos ganen tanto y millones se caigan en la pobreza. Necesitamos que ese crecimiento llegue a cada rincón de la Patria”, manifestó el mandatario.