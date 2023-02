Referentes del kirchnerismo se reunieron con Abuelas y convocaron a marchar unidos el 24 de Marzo: "Nunca pensamos en hacer un acto"

Quienes participaron del encuentro contaron a El Destape que "no hay conflicto entre Cristina y Estela". En la sede del organismo de Derechos Humanos estuvieron presentes la presidenta de la entidad, Estela de Carlotto, y el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

Se reunieron Abuelas de Plaza de Mayo con referentes del kirchnerismo por la marcha del 24 de Marzo. Fue en la sede porteña del organismo de Derechos Humanos. Estuvieron presentes la presidenta de la entidad, Estela de Carlotto, y el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. Fuentes de la reunión contaron a El Destape que "no hay conflicto entre Cristina y Estela". Y criticaron a Clarín. Desde el sector que rodea a la vicepresidenta afirmaron que no habrá acto sino una marcha "como todos los años".

"La Cámpora va a marchar desde la ex ESMA hasta Plaza de Mayo como siempre", explicaron a este portal desde la agrupación que conduce Máximo Kirchner. El Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, contó por la mañana: "Soy militante de La Cámpora y también uno de los hombres y mujeres que recuperamos nuestra identidad gracias a las Abuelas de Plaza de Mayo. No me gusta que pongan una interna donde no la hay, que es lo que hizo la tapa de Clarín. Me molesta porque hay una relación afectiva entre esta organización y los organismos de derechos humanos", afirmó en declaraciones a FM La Patriada. Hoy el hecho fue tapa del matutino. "Polémica entre La Cámpora y Abuelas por el 24 de Marzo", fue el titular elegido.

La reunión de este miércoles arrancó alrededor de las 14 y sirvió para aflojar tensiones entre la agrupación de DDHH y dirigentes de La Cámpora. Wado llegó para reunirse con Pietragalla, según contaron desde el Ministerio de Interior, "y ahí se armó la reunión". Estuvieron presentes también las legisladoras Victoria Montenegro (nieta recuperada) y Lucía Cámpora.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Fue una reunión distendida. Hubo risas y se trató de quitar confusión si es que había alguna confusión", relató uno de los testigos del encuentro. Desde el kirchnerismo contaron a El Destape: "No hubo polémica ni conflicto. Históricamente no se hacen actos, el 24 es una marcha siempre. Ningún sector político hace nada aparte. Nadie interpretó que se estaba pensando hacer un acto paralelo el 24".

El lunes, Carlotto dijo que sería "correcto y necesario" hacer una marcha y un acto para repudiar la persecución contra CFK y consideró que esa marcha debería "hacerse otro día" y no el 24 de Marzo. Si bien no había convocatoria oficial para un acto del kirchnerismo para el Día de la Memoria, había ciertas especulaciones mediáticas por dichos de la vice en su último acto público en diciembre de 2022 y por un tuit de Andrés Larroque.

"Creo que una fecha como la del año que viene, el 24 de marzo, cuando se van a cumplir 40 años de la democracia, va a ser una fecha muy importante para que movilicemos a toda la Argentina a partir de una consigna: Argentina y democracia, sin mafias. Los argentinos nos lo merecemos", dijo ese 27 de diciembre CFK en Avellaneda.

Desde el cristinismo afirmaron que "consignas contra el Poder Judicial en las marchas del 24 en los últimos años siempre hay, está siempre presente el tema y en los documentos que se leen esos días también". En sus declaraciones radiales, Carlotto había coincido en "manifestar repudio por lo que los enemigos de la democracia le están haciendo a la vicepresidenta". Amplió la titular de Abuelas en Radio Con Vos: "El 25 o el 23 se puede hacer una manifestación de acuerdo a quienes quieren proclamarla, que me parece justo, correcto y necesario". Y expresó que CFK "está siendo acusada de cosas que no son ciertas".

Como conclusión, desde el sector K afirmaron a este portal: "No hay ningún conflicto entre Cristina y Estela". De hecho, hablaron por teléfono ambas el domingo pasado con motivo del 70º cumpleaños de la vicepresidenta. "Hubo un intento de armar algo que no existe", manifestaron desde el kirchnerismo.

Pietragalla, para cerrar el tema, reiteró: "A Cristina nunca se le ocurriría hacer un acto partidario el 24 de Marzo porque fue una conquista de los organismos y es su día. Estela lo sabe, pero ayer entendió que Cristina iba a hacer un acto y que iba a hablar el 24 de Marzo".

Por su parte, Abuelas lanzó un mensaje en sus canales de redes sociales con la frase: "Como en cada 24 de marzo, unidos por más Memoria, Verdad y Justicia ¡Todos y todas a la Plaza!". Y una foto del evento de esta tarde entre ellas y dirigentes de La Cámpora.