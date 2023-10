Sergio Massa compartió un saludo especial por el Día de la Madre

El ministro de Economía y candidato presidencial mostró en sus redes sociales parte del asado que comió su familia para celebrar la fecha.

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Sergio Massa, compartió un video en el que mostró parte de la celebración del Día de la Madre, que constó de un asado entre su familia y la familia de la directora de AYSA, quien también es su esposa, Malena Galmarini.

"Compartiendo un hermoso domingo por el Día de la Madre con nuestra familia ensamblada. Gracias “Cabezón” (Sebastián Galmarini, hermano de Malena Galmarini) por el asado", expresó Massa en la publicación del video en el que se lo ve abrazando a su madre.

En el video se la vio también a la estrella televisiva Moria Casán, esposa de Fernando "Pato" Galmarini, padre de Malena y suegro del candidato de Unión por la Patria. Días atrás, se viralizó en redes sociales un video en el que Casán llamó a votar por Massa. “Los invito a que banquemos a Sergio Massa, que se lo merece por su resiliencia, por su capacidad en el debate y hasta el momento de elección. Vamos que ganamos", dijo Moria.

Massa: "Yo siempre di la cara, nunca me escondí debajo de la cama"

Massa destacó su decisión de aceptar el rol que ocupa en la gestión actual, volvió a remarcar la importancia de un "gobierno de unidad" de cara al futuro del país y pidió nuevamente disculpas a las y los votantes por no cumplir con las expectativas generadas. "Yo nunca me escondo debajo de la cama, siempre doy la cara", lanzó.

Asimismo, desde Mendoza, en un conversatorio junto a empresarios y universitarios, el titular de Hacienda hizo hincapié que al momento de asumir la candidatura no midió "los riesgos", que esa situación implica que ya tiene "responsabilidad institucional" y "amor por la Patria". Y nuevamente, como en discursos anteriores, pidió disculpas por no cumplir con las expectativas tras el triunfo en las elecciones presidenciales del 2019.

"Hay quienes sienten frustración. No voy a poner de excusas ni la pandemia, ni la sequía, ni la guerra. Solo pedirles perdón. Hay que tener la humildad de pedir perdón, máss allá de que agosto fue consecuencia de que los máximos responsables de que no hayamos podido cumplir los objetivos se hayan escapado y estén debajo de la cama", apuntó. Y aseguró: "Yo no me escondo debajo de la cama y siempre doy la cara".