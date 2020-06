Alberto Fernández sostuvo que hay "diferencias" con bonistas por la deuda

El mandatario Alberto Fernández aseguró que, por el momento, hay diferencias con acreedores y afirmó el llegar a un acuerdo "no depende" solo del Gobierno argentino.

En este marco, el presidente sostuvo y reconoció que existen diferencias y consideró que "siempre es mejor acordar" con los acreedores y reconoció que "siempre es mejor acordar".

Por otro lado, en una entrevista con Telefe, añadió que "es mejor pagar las deudas que no pagarlas" porque hoy a la "Argentina nadie le presta plata". Sin embargo, aseguró que las negociaciones no depende solo del Gobierno Nacional. En este mismo sentido, Alberto Fernández aseguró que Argentina hizo "el mejor esfuerzo" y ratificó que el país hizo una segunda "oferta que no terminar de ser acepta plenamente por los fondos".

En este mismo sentido añadió que, por el momento, no se "entiendo muy bien el apuro para ver cuándo salimos del default o nos ponemos de acuerdo con los acreedores".