FMI: Alberto Fernández habló con Cristina Kirchner y se mostró convencido de que el oficialismo aprobará el acuerdo

El Presidente reveló que conversó con la vice desde Beijing para contarle detalles de sus reuniones. Aunque sólo hablaron de temas generales, se mostró convencido de que "mayoritariamente" el kirchnerismo acompañará la aprobación del acuerdo con el FMI en el Congreso.

El presidente Alberto Fernández contó que habló con la vicepresidenta Cristina Kirchner desde Beijing para comentarle detalles de sus encuentros con Vladimir Putin y con Xi Jinping y se mostró convencido de que "mayoritariamente nuestra fuerza política" acompañará la aprobación del acuerdo con el FMI en el Congreso. "No lo estoy poniendo en duda", afirmó.

El Presidente hizo una conferencia de prensa vía zoom desde la caribeña Barbados, última escala de la gira que comenzó en Rusia y China. Como respuesta de algunas versiones. Fernández aseguró que no recibió ni leyó ninguna declaración pública de funcionarios de Estados Unidos enojados por unas afirmaciones suyas en Moscú sino que son sólo expresiones de algunos sectores y medios de Argentina que todavía no entienden cómo funciona el mundo en la actualidad. "Creemos en el multilateralismo y lo practicamos", aseguró.

El Presidente reveló su comunicación con la vice a poco de iniciado su viaje, precisamente luego de la reunión con Putin. Cristina Kirchner mantiene un vínculo de afinidad desde hace años con el presidente ruso. "Hablé con Cristina desde Beijing y le conté sobre las reuniones, nosotros seguimos trabajando juntos para poner de pie a la Argentina", comentó en lo que fue su primer contacto con la vice luego de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos. Aunque explicó que la conversación fue únicamente sobre temas generales y no profundizaron ningún punto en específico, el Presidente expresó su seguridad de que mayoritariamente los legisladores del Frente de Todos acompañarán el acuerdo al que se arribe con el organismo. "Algunos con una mirada, otros con otras, pero todos con el común denominador de querer hacer lo mejor para la Argentina. Yo respeto todas las posiciones y me toca ser presidente así que tengo que decidir, solamente eso. Pero escucho y presto atención a todos, también a Cristina, obviamente", completó.

Fue sólo un corto tramo del diálogo de Fernández con periodistas argentinos, entre ellos El Destape, en el que estuvo acompañado por el canciller Santiago Cafiero y la portavoz Gabriela Cerruti. Como es lógico, la mayoría de la preguntas estuvieron relacionadas con su viaje.

Fernández se preocupó que quede claro su predisposición de mantener relaciones con todos los países que busquen fortalecer vínculos o traer inversiones al país, sean Estados Unidos, Rusia o China. Se refirió en particular a las versiones aparecidas en medios argentinos de supuestos "enojos" de funcionarios norteamericanos por sus declaraciones en Moscú, acerca de que Argentina debía terminar con su dependencia de Estados Unidos y del FMI. "No ví ninguna declaración pública de funcionarios de Estados Unidos preocupados por lo que yo dije. Supongo que deben tener otras preocupaciones más importantes que la Argentina", afirmó. Aparte, subrayó, que no había expresado nada nuevo y que "es una verdad de perogrullo". "No dije nada novedoso, es algo que todos sabemos. No creo que nadie se haya ofendido por eso porque es algo que digo desde siempre", redondeó.

Además, hizo una salvedad acerca de quiénes habían sido los países que ayudaron a que se llegue a un acuerdo en las negociaciones con el board del organismo. "Me ayudaron los países europeos, me ayudó China, me ayudó Rusia, me ayudaron los países latinoamericanos y paro ahí, eh. Sé quién hizo mucho para que ese préstamo sea dado, y no fue el actual gobierno de los Estados Unidos sino el anterior", subrayó.