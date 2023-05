Cristina criticó a un ex funcionario del FMI que cuestionó su propuesta de pago

Uno de los ex funcionarios del FMI que negoció el préstamo con Mauricio Macri calificó la propuesta de pago de la deuda que hizo CFK en el teatro de La Plata como "descabellada" y la Vicepresidenta lo retrucó.

En su discurso en el Teatro Argentino de La Plata de la semana pasada, la vicepresidenta Cristina Kirchner criticó el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sostuvo que “en el futuro va a haber que discutir que las sumas que se paguen al FMI estén atadas, como un porcentaje, al superávit comercial”. Un ex funcionario del Fondo calificó la propuesta como "descabellada" y la reacción de la ex presidenta no se hizo esperar en las redes sociales.

Alejandro Werner fue director para el Hemisferio Occidental del FMI, negoció el primer acuerdo que el organismo firmó con Mauricio Macri y ahora es director de Georgetown Americas Institute, en Washington. "Es totalmente descabellado", afirmó a Clarín respecto a la idea de pago sugerida por Cristina. Y agregó: "Cualquier contrato de crédito paga una tasa de interés fijo o variable. El condicionar el pago de deuda a un desempeño macroeconómico hace que el instrumento se empiece a parecer a una acción".

En la red socia Twitter, Cristina disparó duramente contra el ex funcionario del órgano de crédito: "Hello Mr. Werner! Descabellado fue haberle dado un préstamo político por 45.000 millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri para que ganara las elecciones como reconocieron de los dos lados del mostrador, Mauricio Claver Carone, ex Presidente del BID y Carlos Melconian ex Presidente del Banco Nación". Pero no se quedó allí y subrayó: "Descabellado es, además, haber pretendido que le devuelvan los 45.000 millones de dólares en cinco años y con vencimientos de hasta 19.000 millones de dólares por año, como señaló el Presidente del Bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, al momento de renunciar a ese cargo por negarse a votar a favor del nuevo acuerdo.

"Atar el pago de una deuda a una variable macroeconómica no es descabellado ni de un simplismo extraordinario Mr. Werner and Claudio Loser. Al contrario, es lo que hizo Néstor Kirchner cuando reestructuró de forma exitosa la deuda que otros habían defaulteado en el año 2001 y ató el pago del cupón al crecimiento del PBI de nuestro país. Es más, si quieren cobrar la totalidad del préstamo político que dieron van a tener que conseguir alguno como él, que le pagó al FMI en el 2005 toda la deuda", remató Cristina.