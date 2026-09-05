Detuvieron a Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos condenado por corrupción

El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue arrestado este sábado por la madrugada, dos días después de que la Corte Suprema dejara firme su condena a ocho años de prisión por corrupción. Se trata de una causa por la que había sido juzgado en 2022 y por la que ya estuvo preso 50 días en 2024. Fue rechazado un pedido de cárcel domiciliaria y estará alojado en un penal de Paraná.

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El exmandatario provincial fue arrestado en su domicilio de Concordia por personal de la Policía de Entre Ríos cerca de las 2 de la madrugada. Luego fue trasladado 280 kilómetros hasta la capital provincial para ser recluido en la Unidad Penal Nº 1, según medios locales.

La defensa de Urribarri, que gobernó Entre Ríos del 2007 al 2015, intentó evitar su detención mediante un pedido de prisión domiciliaria, alegando un cuadro de salud mental y físico que incluiría trastorno de estrés postraumático, hipertensión y problemas cardíacos. Sin embargo, el Tribunal rechazó el planteo.

Su arresto se dio luego de que el Tribunal de Juicio ordenara su inmediata detención tras el rechazo de la Corte Suprema al último recurso presentado por sus abogados.

El jueves pasado, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisible ese recurso extraordinario y dejó firme la condena a ocho años de prisión contra el exgobernador entrerriano.

Urribarri había sido condenado el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, que le impuso ocho años de prisión por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. También fue inhabilitado para ejercer cargos públicos de manera perpetua.

En ese proceso también fueron condenados el exministro de Cultura y Comunicación entrerriano Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador, ambos a seis años de prisión.

Por qué se lo condenó

Según la investigación, Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares, mientras que Aguilera, señalado como responsable de un esquema de testaferros y cartelización, habría resultado favorecido con las maniobras para captar fondos de la pauta oficial en vía pública.

Urribarri estuvo detenido durante 50 días luego de que en noviembre de 2024 la Cámara de Casación provincial ordenara su prisión preventiva para evitar un posible riesgo de fuga. Sin embargo, la medida fue revocada en enero de 2025 por la Sala de feria del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos. Urribarri había sido condenado en una causa iniciada por la exfiscal anticorrupción de la provincia, Cecilia Goyeneche.

La acusación incluyó cinco hechos principales. Entre ellos, el otorgamiento de pauta estatal a Global Means antes de que tuviera existencia efectiva, el control durante cinco años del negocio de cartelería oficial mediante Tep SRL y Next SRL, y la denominada megacausa del "Sueño Entrerriano".