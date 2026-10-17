El gobierno de Javier Milei fue denunciado penalmente por la Comisión Provincial por la Memoria por el accionar de las fuerzas federales durante la represión de este jueves a la movilización universitaria y contra el DNU 70 frente al Congreso. Advierten que los efectivos "excedieron los límites legales" del uso de la fuerza pública y se pidieron registros de cámaras al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También se abrió un expediente judicial para recabar informes de la Defensoría y del SAME.

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El Destape accedió a la denuncia de la CPM, presentada el último viernes por la noche contra el Comando Unificado de seguridad nacional y porteño por el accionar represivo durante la Marcha Federal Universitaria realizada en la Plaza del Congreso.

Según la presentación, las conductas de los efectivos de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, PSA y la Policía de la Ciudad "excedieron los límites de la normativa vigente en el uso de la fuerza".

"Ello encuadraría en delitos de acción pública, cuya autoría y participación corresponde ser investigada mediante las conductas de los funcionarios, efectivos policiales y autoridades nacionales en el ejercicio de sus funciones", se indicó.

En concreto, la denuncia penal encuadra el accionar de las fuerzas de seguridad y de sus mandos jerárquicos y políticos en los "delitos de estrago, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público". El primer delito se fundamenta en la represión indiscriminada con postas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes, mientras que los otros apuntan a las órdenes impartidas por fuera de la normativa vigente y en violación de los principios que regulan el uso de la fuerza.

¿Qué dice la denuncia?

Fue cerca de las 15 del viernes cuando cientos de efectivos de Policía Federal y Gendarmería comenzaron un brutal operativo policial sobre parte de los manifestantes, que provocó que los dirigentes universitarios tengan que interrumpir el discurso que daban sobre un escenario frente al Congreso y la posterior desconcentración de la movilización.

Según el mismo organismo, 550 personas resultaron heridas o afectadas por gases lacrimógenos, gas pimienta y postas de goma, las cuales debieron ser atendidas en el lugar. También se denunció que hubo "al menos 6 personas detenidas arbitrariamente" por parte de la Policía porteña durante la desconcentración.

"Tales conductas ostentan una coordinación que permite establecer que sus acciones fueron ordenadas y ejecutadas por superiores jerárquicos con conocimiento y voluntad del ejercicio de la coerción por fuera del marco normativo e incumpliendo con los compromisos internacionales suscriptos por la República Argentina", se agregó en la denuncia.

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