"Las fuerzas federales que reprimieron la protesta volvieron a mostrar una saña particular contra quienes estaban realizando sus tareas periodísticas", denunció Sipreba y Argra.

Luego de la violenta represión de las fuerzas federales a la movilización universitaria y contra el DNU 70/2023 en el Congreso, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y la Asociación de Reporteros Gráficos (Argra) denunciaron que al menos hubo siete trabajadores baleados y decenas de heridos. También advirtieron que hubo efectivos que apuntaron a corta distancia al cuerpo de periodistas y fotorreporteros, pese a estar identificados como prensa.

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"Las fuerzas federales que reprimieron la protesta volvieron a mostrar una saña particular contra quienes estaban realizando sus tareas periodísticas", denunció Sipreba y Argra en un informe que difundieron en conjunto.

Ambas organizaciones dieron un detalle de al menos siete trabajadoras de prensa baleados y decenas de heridos, quienes fueron reprimidos durante la tarde del viernes en las inmediaciones del Congreso.

"Miembros de la Policía Federal y Gendarmería apuntaron directamente al cuerpo de los trabajadores de prensa, en muchos casos al torso y a corta distancia, a pesar de estar claramente identificados como prensa", advirtieron.

El detalle de los periodistas heridos

Laura Quispe, periodista del medio TeleSISA, recibió nueve balazos de goma en su espalda y debió ser atendida en el Hospital Ramos Mejía, donde luego de hacerle varios estudios determinaron que dos de los perdigones quedaron dentro de su cuerpo.

Guido Piotrkowski, reportero gráfico de Página/12, recibió dos impactos directos al pecho desde una distancia muy corta, lo cual quedó registrado en sus fotos.

Nicolás Hernández, fotógrafo del Grito del Sur, fue herido con dos balazos de goma en el antebrazo mientras se cubría la cara.

Gabriela Manzo, quien registraba para Radio Gráfica, recibió tres balas de goma en las piernas.

Dos fotorreporteros de Indymedia Argentina también fueron baleados en el torso, uno de ellos de muy cerca a quemarropa.

Revista Mu tuvo tres trabajadores heridos, uno de ellos, el fotorreportero Tadeo Bourbon, de dos balas de goma en las pierna.

Nicolás Suárez, que estaba registrando para La Nación, recibió un bastonazo por la espalda de parte de un policía; y otra decena de trabajadores de prensa fueron gaseados.

Germán Romeo, fotorreportero freelance, recibió un bastonazo en la cabeza en la misma situación que Suárez, y gas pimienta en los ojos, de muy cerca, que le afectó la vista.

A eso se suman las agresiones sufridas por los equipos de los canales C5N y LN+.

Denunciaron un plan sistemático contra la prensa

Argra y Sipreba consideraron que el accionar policial "busca desinformar a la población y atacar una tarea clave a la hora de encontrar responsables", al recordar el caso del fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno durante la cobertura de una protesta en 2025.

"Ya lo denunciamos en el poder judicial local y en el sistema de derechos humanos internacional: desde diciembre de 2023 sufrimos un plan sistemático contra la libertad de expresión y prensa en Argentina. La represión de las fuerzas de seguridad es solo una de las aristas de este engranaje", se indicó en el comunicado.

En el comunicado, las organizaciones adelantaron que aportarán la información de los heridos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU, como ya hicieron en anteriores años de gestión mileísta.

"La CIDH señaló en su informe 2025 los retrocesos a la libertad de expresión en Argentina, las agresiones para silenciar voces críticas y la violencia física contra la prensa en manifestaciones", indicaron.

El monitoreo del operativo

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) monitoreó el operativo de seguridad y advirtió por "un uso abusivo y desproporcionado de la fuerza".

"Se registró el uso de gases lacrimógenos, postas de goma, dispositivos Byrna con agentes químicos, gas pimienta y camiones hidrantes, que afectaron a manifestantes, transeúntes, trabajadores de prensa, equipos sanitarios y organismos de derechos humanos", difundió en un comunicado.

El Comité realizó las tareas de monitoreo junto al Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de CABA y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en el marco de sus funciones de prevención de la tortura y otros malos tratos. "El CNPT se encuentra documentando las irregularidades y posibles vulneraciones de derechos detectadas para informar a las autoridades competentes y promover las investigaciones correspondientes", indicó.