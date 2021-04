El periodista Daniel Santoro rompió el silencio luego de que el juez federal Luis Rodríguez lo procesara como “partícipe necesario” en un caso de tentativa de extorsión de la banda del espía ilegal Marcelo D'Alessio. “Soy responsable de lo que escribí en Clarín, no de D’Alessio”, dijo.

Fue en una entrevista en ElDiarioAr. Allí, Santoro insiste: "No hay una sola prueba de que yo haya coordinado algún accionar con D’Alessio para un intento de extorsión sobre Gabriel Traficante". El magistrado ayer consideró que con sus publicaciones, donde se volcaba “información falsa”, el periodista reforzó y dio “sustento a la presión realizada” contra la víctima. Le trabó un embargo de 850 mil pesos y no le dictó prisión preventiva.

"No hay un solo chat, de los cientos que aportó Traficante en la causa, donde aparezca un mensaje mío a D’Alessio o a cualquier otra persona diciendo que yo sabía de esos intentos de extorsión o que yo quería participar. En uno de los chats, D’Alessio le dice Traficante: “no te preocupés, pagame los US$90.000 y después le hacés un juicio a Santoro y Clarín, y los recuperás”. ¿Cómo voy a ser un cómplice que va a proponer que le hagan un juicio civil después de publicar dos notas, entre 150 que hice sobre la mafia de la Aduana y de los contenedores?", dijo en una entrevista con ese medio.

Se defiende de la siguiente manera Santoro: "El juez utiliza esa práctica periodística virtuosa como prueba de que participé de una práctica de extorsión. Me parece gravísimo que utilice mis llamadas telefónicas y mis whatsapps porque están amparados en el artículo 43 de la Constitución. Me mete en un intento de extorsión que empezó el 1 de noviembre de 2016 invocando mi nombre y yo conocí a D’Alessio el 25 de noviembre. No hay argumentos y por eso mis abogados están preparando una apelación ante la cámara federal".

Asimismo, sobre su relación con el espía D'Alessio, Santoro manifiesta en la nota: "Es totalmente falso que una información que me haya dado D’Alessio off the record haya sido tomada por Stornelli para avanzar en una causa". Y remata: "Yo soy responsable de las cosas que yo escribí o dije. No hay nada en lo que yo aparezca dando un visto bueno o una aprobación indirecta para extorsionar a nadie. Informé sobre casos de interés público".

Agrega sobre el espía ilegal que está preso: "D’Alessio fue durante dos años, entre 2011 y 2012, jefe de asesores del gerente financiero de (la empresa estatal de energía) ENARSA, Ricardo Cabrera, actualmente uno de los ministros del Superior Tribunal de Formosa. Cuando lo conocí, estaba escribiendo el libro El mecanismo que hablaba sobre los contratos energéticos y los casos de corrupción que no se habían tocado. D´Alessio me contó que tenía informes de lo que había pasado con la compra de gas natural por US$15.000 millones de 2008 a 2015. Me pareció de interés público. Me parecía importante que un fiscal conociera esa información. El fiscal me dijo “sí, mandalo que le tomo declaración”, y mandó la causa a sorteo".

En otro tramo hace referencia al fiscal federal Carlos Stornelli: "Lo conozco hace años, desde el tráfico de armas a Croacia y Ecuador, y es uno de los pocos fiscales que va adelante con las causas". Y suma: "Tengo una opinión sobre una conducta intachable de Stornelli en estos años, avanzó con las armas a Ecuador, los “cuadernos de las coimas”, y ha logrado que sus investigaciones tuvieran condena firme incluso de la Corte Suprema".

En el final, Santoro habla del respaldo de Clarín y de las asociaciones de periodistas que representan a ese núcleo macrista de los medios: "Tengo absoluto respaldo de Clarín, de Fopea (Foro de Periodismo Argentino), de Adepa (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), de la Academia Nacional de Periodismo, y de cientos de diputados y personas. Si no fuera por el apoyo que he tenido de Clarín y fundamentalmente de mis colegas, ya me hubiesen quebrado. Imaginate lo que viví estando procesado, embargado y con prohibición de salir del país. Ramos Padilla decía que podía eventualmente meterme preso".