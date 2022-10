Un sector de estatales apuesta por Carlos Tomada en el Ministerio de Trabajo para un "cambio de rumbo"

Daniel "Tano" Catalano, secretario General de ATE Capital Federal y Adjunto de la CTA, pidió que Carlos Tomada vuelva al Ministerio de Trabajo, en aras de exigirle "un cambio fuerte de rumbo" al Gobierno de Alberto Fernández.

"Si hubiera un cambio de rumbo fuerte, tendría que asumir Tomada", afirmó en declaraciones al programa Navarro 2023 en El Destape Radio. Para el gremialista, durante la gestión del renunciante Claudio Moroni, el Ministerio de Trabajo "mantuvo una paritaria por la inflación y solamente gestionó eso", pero "no transformó la situación laboral del pueblo argentino".

Tomada fue ministro de Trabajo durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Al llegar a la Casa Rosada, Alberto Fernández lo convocó para ser embajador argentino en México. En las últimas horas, el ex funcionario fue mencionado como uno de los posibles reemplazantes de Moroni, quien dejó la cartera con varias críticas desde el kirchnerismo duro.

En cuanto al cambio en la cartera y respecto a la política laboral que signará este nuevo ciclo en el ministerio clave, el estatal sintetizó que "Alberto tiene que dar un mensaje político muy fuerte sobre lo que él quiere hacer como presidente".

Respecto a la salida de Moroni, el gremialista sostuvo que "le hacen bien al Gobierno algunas modificaciones del gabinete", pero que "nada de esto funciona sin el aval del Ejecutivo", ya que "si no cambia la política estructural, vamos a seguir en la misma situación".

"No creo que sea un cambio de nombres. Me preocupa mucho el viraje del Gobierno y que no está encontrando respuestas concreta al nivel de pobreza estructural que cada día se acrecienta en el país", opinó.

Por otra parte, respecto a las formas de solucionar el impacto de las subas inflacionarias en los salarios, el titular de la ATE porteña sostuvo que "la paritaria, en este marco, donde no hay recuperación de la pérdida salarios del gobierno de Mauricio Macri, es para muchos sectores sostener un marco de pobreza".

"Nosotros este año, con la paritaria que tuvimos, perdimos contra la inflación y por eso estamos en medida de fuerza", señaló, para luego plantear: "No hay perspectiva de resolverlo porque el Gobierno tiene que inyectar más plata. Es la única manera de resolverlo, después puede haber o no paritaria"

Por último, adelantó que la movilización por el 17 de Octubre, fecha fundacional del movimiento peronista, será "una marcha crítica al Gobierno, pero de apoyo".

"Nosotros sabemos que lo que viene como oposición va a ser desgarrador, pero (el Gobierno) no le está encontrando el agujero al mate", graficó Catalano, para luego concluir: "No se puede tomar un día peronista y de lealtad sin ser leales con nuestro pueblo, así que vamos a ser críticos con lo que está sucediendo"