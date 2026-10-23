Cuándo son las elecciones 2027 en Argentina: todas las fechas a tener en cuenta

El próximo año volverá a ser electoral: los argentinos elegirán en 2027 al próximo presidente que gobernará durante los siguientes cuatro años. Además de la fórmula presidencial, se renovarán bancas en el Congreso y se definirán gobernadores en gran parte del territorio.

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Cuándo son las elecciones 2027 en Argentina: qué se vota

Las elecciones generales deben realizarse dentro de los dos meses previos a la finalización del mandato del presidente Javier Milei, que finaliza el 10 de diciembre del próximo año. El Código Electoral Nacional establece que se deben convocar para el cuarto domingo de octubre, por eso, los comicios serán el domingo 24 de octubre de 2027.

Si ningún candidato logra imponerse en esa primera vuelta con más del 45% de votos válidos, habrá segunda vuelta o balotaje. La ley establece que debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a la votación general, por lo que, de ser necesario, se llevaría a cabo en noviembre de 2027.

Las elecciones generales están previstas para el domingo 24 de octubre de 2027

¿Qué se vota en las elecciones 2027 en Argentina?

Las elecciones del 2027 no son solo presidenciales. En detalle, los argentinos deberán votar:

Presidente y vicepresidente

Renovación de 130 bancas en la Cámara de Diputados

Se eligen 24 senadores

Se elige el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gobernadores de 21 provincias

y Intendentes y otras autoridades locales, dependerá de cada distrito.

Qué pasará con las PASO en 2027

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) todavía son un punto de debate. El Gobierno busca impulsar una reforma electoral para eliminarlas, pero para lograrlo necesita la mayoría absoluta de ambas cámaras del Congreso, es decir, la mitad más uno de sus miembros, que en el Senado implica 37 legisladores a favor.

Lo cierto es que Milei todavía no logra negociar los votos para aprobarla antes de los comicios del 2027. Por lo tanto, si no se modifica la normativa, las primarias se realizarían el domingo 8 de agosto de 2027. La fecha surge de la ley 26.571, que fija la votación el segundo domingo de agosto.

Las fechas claves electorales son:

Domingo 8 de agosto de 2027: PASO, si no se aprueba su eliminación.

PASO, si no se aprueba su eliminación. Domingo 24 de octubre de 2027: elecciones generales (primera vuelta).

elecciones generales (primera vuelta). Noviembre de 2027: balotaje, en caso de que sea necesario.

¿Cuándo hay balotaje en Argentina?

De acuerdo con los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional, un candidato gana en primera vuelta si obtiene el 45% de los votos afirmativos válidos. También puede lograrlo si consigue al menos el 40% y le saca más de diez puntos porcentuales de ventaja al segundo.

Si ningún candidato logra alcanzar más del 45% de votos, habrá balotaje

Si no se cumple ninguna de estas condiciones, los dos candidatos más votados pasan a una segunda vuelta. Durante el balotaje, el candidato que obtiene más votos se convierte en presidente, sin importar la diferencia con su rival.