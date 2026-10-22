Los referentes del peronismo vuelven a reunirse por las PASO y el Presupuesto

Con la reserva del caso, los principales referentes de Unión por la Patria volverían a encontrarse este jueves, si los jefes de los bloques legislativos, José Mayans y Germán Martínez, logran coordinar las agendas de todos. En el primer encuentro en el Hotel Emperador habían acordado retomar el diálogo esta semana, principalmente para definir la posición de las bancadas frente al proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo. También evaluarían las posibilidades de sostener las PASO, cuya suspensión todavía no reúne los votos necesarios, según calculan en el peronismo. Mientras tanto, Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa continúan con sus movimientos para llegar de la mejor manera al año electoral.

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Mayans y Martínez celebraron juntos el Día de la Lealtad en Rosario y mantienen un vínculo político fluido. De ellos surgió la iniciativa del primer encuentro de agosto, organizado bajo estricta reserva. Convocaron a los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), al senador santiagueño Gerardo Zamora, al diputado Máximo Kirchner y al ex candidato presidencial Sergio Massa para una cena que se prolongó más de lo previsto. Con la presidenta del PJ, Cristina Kirchner, detenida y proscripta, la mesa de los diez dirigentes quedó instalada como un ámbito para alcanzar acuerdos generales dentro del peronismo. El consenso fue sostener las PASO como herramienta para resolver las diferencias internas. También advirtieron que, si algún gobernador peronista avalaba la jugada de la Casa Rosada para suspenderlas, lo considerarían parte del oficialismo y le presentarían una lista para disputarle la provincia. Una advertencia dirigida a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).