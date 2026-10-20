Alerta PASO: los riesgos para Milei si se anulan las primarias

Para la mesa política del gobierno de Javier Milei el objetivo de eliminar o suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año próximo es a la vez una obsesión y un camino en círculos que siempre termina en el mismo lugar: gobernadores que prometen los votos y después juegan a la escondida, dilatando la discusión al punto de que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, ya piensa en que el Congreso discuta el tema en diciembre, en sesiones extraordinarias. La obcecación con el tema es, por supuesto, de conveniencia electoral: los hermanos Milei creen que eliminar las PASO los beneficiarán electoralmente porque no le permitirán al peronismo ordenar su oferta para los próximos comicios. Sin embargo, y aunque esa lectura está bastante extendida entre los estrategas y analistas políticos de distintas vertientes ideológicas, hay otras voces que advierten que tal vez eliminar o suspender las PASO sea contraproducente para Milei y su plan reeleccionista.

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Privarse del termómetro de las PASO podría ser perjudicial para un Gobierno que, de mantener el plan económico, llegará a la elección en una situación de –por lo menos– incertidumbre. El antecedente inmediato de Mauricio Macri está ahí para dar el ejemplo: una gestión económica que provocó mucho daño fue castigada en las PASO y que, con ese alerta, intentó correcciones de último momento que le permitieron al macrismo recuperar mucho del terreno perdido entre una elección y otra. Y si bien Macri ni siquiera logró entrar al balotaje, sí pudo colar muchos más diputados y senadores de los que hubiera ingresado sin el termómetro de la elección primaria.

Un debate abierto entre especialistas

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Para Facundo Cruz, Coordinador General del Observatorio de Opinión Pública de la UBA, la eliminación o suspensión de las PASO podría perjudicar a Milei en dos aspectos. Por un lado, a nivel electoral. "El voto no peronista se unifica detrás de la oferta no peronista más competitiva entre PASO y primera vuelta. Además, entre una elección y otra suele subir el porcentaje de participación electoral y ese aumento se inclina hacia listas no peronistas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires", destaca en diálogo con El Destape. Pero además, para Cruz también a nivel estrategia de alianzas las PASO pueden serle funcionales a Milei. "¿Qué pasa si de repente alguno o alguna que captura votos libertarios quiere presentarse y no tiene el instrumento de las PASO para dar la discusión adentro? Si va por afuera, eso pega en la competencia presidencial pero sobre todo en la legislativa, porque sin PASO se reparten las bancas en la primera elección", subraya.

El estratega de campaña y director de la consultora Alaska, Juan Courel, también observa el ordenamiento del arco oficialista como uno de los beneficios que el Presidente podría obtener de las PASO. "A Milei podría perjudicarlo no tener un incentivo para ser el único candidato por derecha. Sin PASO, sería mejor para algún sector cambiemita ir por afuera. Eventualmente, esa podría ser la diferencia en ganar en primera vuelta o ir a un balotaje" señala, aunque también aclara que no considera que las PASO sean tan determinantes. "Creo que la demanda ordena la oferta", remarca Courel, y agrega: "Hay factores que influyen mucho más (que las primarias). Por ejemplo, si las elecciones bonaerenses son concurrentes o con el mismo sistema que la nacional".

Miradas desde la política

En esa línea, Sebastián Galmarini, politólogo y diputado nacional por el peronismo, referente del Frente Renovador, también pone el foco en la provincia de Buenos Aires. "Si se suspendieran las PASO nacionales, tampoco sería tan dramático. Si Milei no llega a los 40 puntos, hay segunda vuelta. Y, en todo caso, se traslada el nudo a la primaria de la Provincia, que sería previa a la elección nacional", apunta. "Los oficialismos creen que cambiar las reglas de juego los benefician y no es necesariamente así, porque lo que importa es la preferencia de los electores", subraya Galmarini.

Para Gonzalo Taboada, Director de Investigación y Análisis de La Sastrería, la eliminación o suspensión de las PASO no perjudicará en nada a Milei. De hecho, sostiene que, si logra anularlas, el Presidente se beneficiará. "Creo que si no hay PASO el PJ es el principal perjudicado y Milei el principal beneficiario. Porque sin PASO cualquier competencia interna del oficialismo, ya sea Patricia Bullrich o alguien del PRO, se vuelve sumamente cara para quien lo intente porque conlleva una ruptura. Sin PASO tenés que presentarte por afuera. Y si no ganás te mandan a Siberia", detalla. Además, Taboada agrega: "sin PASO, un espacio posible de centro no tiene forma de armarse, y por eso la chance de ganar en primera podría existir, si el peronismo va dividido".

Esta es la lectura que por ahora prima en el Gobierno, que asegura que seguirá intentando hasta último momento evitar la instancia de las primarias. Por estas semanas está por cumplirse un año desde que se puso ese objetivo y aún no lo ha logrado. En este tema, la brecha entre los deseos de los hermanos Milei y los votos que les aportan los gobernadores sigue abierta.