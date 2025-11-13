La fuerte denuncia de Cristina Kirchner contra Stornelli: “Plantarle cocaína”

En un extenso descargo, la expresidenta Cristina Kirchner lanzó duras acusaciones contra el fiscal Carlos Stornelli, en el marco de la causa de los Cuadernos. En su mensaje, la dos veces presidenta denunció que los empresarios que declararon como arrepentidos fueron “extorsionados” y, en algunos casos, “torturados”, y apuntó directamente contra Stornelli, a quien acusó de haber intentado “plantarle cocaína al ex marido de su actual pareja”.

La publicación de CFK se conoció horas antes de la segunda audiencia del juicio oral por la causa Cuadernos, en la que está imputada como presunta jefa de una asociación ilícita. En su texto, la ex mandataria sostuvo: “Ya lo habíamos dicho: en esta opereta judicial de los Cuadernos truchos, a los llamados ‘arrepentidos’ habría que llamarlos ‘extorsionados’. Y la verdad… nos quedamos cortos. Porque ahora vemos que algunos de estos ‘extorsionados’, directamente fueron torturados”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La ex mandataria relató el caso de un imputado que habría sido aislado en una celda sin ventanas, bajo un reflector encendido las 24 horas, sin contacto humano y con vigilancia constante. “Esa combinación de luz perpetua, vigilancia y soledad no es un exceso administrativo: es lo que llaman tortura blanca, diseñada para quebrar la mente sin dejar marcas visibles”, escribió. Y agregó: “Sólo faltó que le hicieran el ‘submarino’”.

La denuncia se apoya en declaraciones del abogado Roberto Herrera, defensor de uno de los arrepentidos, quien en una entrevista con TN afirmó: “Estuvo en un lugar donde estaba aislado de todo el mundo con un reflector las 24 horas… y filmándolo las 24 horas, no sabía si era de día, si era de noche, o sea, era un castigo… él entra dentro del sistema de testigo protegido y nosotros no lo podíamos ver”.

Acusaciones de Cristina Kirchner contra Stornelli

En este marco, la ex mandataria apuntó directamente contra el fiscal Carlos Stornelli, a quien acusó de haber sido procesado por asociación ilícita en otra causa por extorsión y espionaje ilegal, y de haber sido “salvado por la Corte de los Tres”. En uno de los pasajes más duros del descargo, apuntó: “Es el Fiscal Carlos Stornelli, el mismo que intentó plantarle cocaína al ex marido de su actual pareja… Parece que el Fiscal no solamente tiene problemas con el Estado de Derecho”.

La causa

La causa Cuadernos investiga una presunta asociación ilícita entre empresarios y funcionarios públicos del gobierno de la ex mandataria, basada en los registros del chofer Oscar Centeno. El juicio oral comenzó recientemente con 87 imputados, entre ellos Cristina Kirchner, acusada de haber liderado una asociación que recaudaba coimas a cambio de contratos de obra pública. El fiscal Stornelli, junto con el juez Claudio Bonadio (fallecido en 2020), fue uno de los promotores de la instrucción del caso.

Por último, apuntó que “la reapertura acelerada de los Cuadernos truchos no tiene nada que ver con la Justicia… Es agenda judicial para la distracción: SI NO HAY PAN, QUE HAYA CIRCO”, escribió. También criticó la inflación del 2,3% registrada en octubre y la política económica del gobierno de Javier Milei, a la que calificó como “colonialismo financiero con cómplices locales”. Y concluyó: “El que escribió el guión que se está leyendo en este circo y que se reproduce con grandes titulares en Clarín y La Nación es el mismo que extorsionó y llegó a torturar a los acusados para que dijeran lo que él quería como ‘arrepentidos’”.