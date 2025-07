La condena a Cristina Kirchner: la Justicia revisa la prisión domiciliaria de la ex presidenta 

La condena de Cristina: la Justicia revisa la prisión domiciliaria de la ex presidenta

La Cámara Federal de Casación Penal evaluará este lunes la prisión domiciliaria de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien está condena a seis años por el caso Vialidad. El análisis de las condiciones en las que la ex presidenta cumple su condena fue por pedido de la Fiscalía que exige el cumplimiento de la pena en prisión común. En tanto, la defensa pidió eliminar restricciones en su régimen de visitas.

La revisión de la prisión domiciliaria será en una audiencia y tendrá lugar el lunes a las 12 en los tribunales de Comodoro Py, donde se abordarán tres puntos apelados tanto por la Fiscalía como por la defensa: por un lado el cumplimiento de la pena en prisión, el uso de la tobillera electrónica y las restricciones en el régimen de visitas.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por el lado de la ex presidenta se presentarán en la audiencia los abogados de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, mientras que de la Fiscalía se presentará al fiscal general de Casación, Mario Villar, quien presentó un escrito que solicitó que la ex mandataria cumpla su condena en un establecimiento penitenciario basado en los pedidos previos realizados por los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola.

El Tribunal Oral Federal 2 concedió las apelaciones, la del fiscal federal Diego Luciani que reclama que Cristina Kirchner cumpla su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en cárcel común y se le revoque el beneficio de la prisión domiciliaria. En tanto, el abogado de la ex vicepresidenta Carlos Beraldi cuestiona la colocación de tobillera electrónica para vigilar la domiciliaria en el departamento.

La defensa sostiene que, ante "la trascendencia que reviste la resolución puesta en crisis, la misma debe ser objeto de un control judicial amplio por parte de un tribunal superior, con el fin de salvaguardar la garantía del doble conforme".

En cuanto a la tobillera remarca que, al ponérsela la ex presidenta, "se ha efectuado una errónea interpretación de la ley sustantiva, en particular, en lo que refiere al art. 33 de la Ley de Ejecución Penal y los supuestos en los que procede o no la implementación de un dispositivo de monitoreo electrónico".

Cristina Kirchner será asistida por psicólogos y asistentes sociales

En tanto, Cristina Kirchner será entrevistada en paralelo en su domicilio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, por un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos y asistentes sociales cuya evaluación busca determinar cómo se adapta al régimen de prisión domiciliaria y si existen efectos negativos relacionados con el uso de la tobillera electrónica.

Según se indicó, los especialistas tendrán que elaborar un informe detallado el cual luego debe ser enviado a los jueces de Casación y al Tribunal Oral Federal N°2 que tiene a cargo la ejecución de la sentencia. Entre otros detalles, se evaluará el estado emocional y físico de la ex vicepresidenta, así como el correcto funcionamiento del dispositivo de control electrónico.

La ex mandataria cumple con la prisión domiciliaria que fue dispuesta por el TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y, además del uso de la tobillera electrónica, el tribunal fijó una serie de pautas que limitan las visitas a un grupo reducido de personas: abogados, médicos y familiares cercanos