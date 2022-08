Fuerte denuncia de CFK: los chats entre Nicky Caputo y José López

La vicepresidenta dio detalles de la relación "familiar" entre ambos, algo omitido por los fiscales en la causa Vialidad. Mirá el video.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, le respondió a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, a cargo de la causa Vialidad que pidieron su encarcelación y proscripción, y se refirió a los diferentes mensajes de WhatsApp que habían presentado en la causa entre el ex secretario de Obras Públicas, José López, Lázaro Báez y su secretario para acusarla de ser líder de una asociación ilícita. Ahora, la dirigente dejó a la vista que las conversaciones eran mucho más repetidas y usuales entre López y un hombre cercano al expresidente Macri, Nicolás Caputo.

"Mi sorpresa, cuando ingreso a las nueve páginas, es que el que sería socio mío tiene un solo mensaje que es el del 8 de octubre de 2014, otro en julio del 2015 y el último de diciembre de ese mismo año", expresó CFK. Y en la misma línea, señaló: "Me encuentro con que Nicolás Caputo, 'Nicky', el empresario de la construcción, el 'hermano de la vida' de Macri, tuvo un trato mucho más cercano con José López".

A partir de dicha denuncia, Cristina Kirchner leyó los mensajes cruzados entre López y Caputo durante varios meses y dejó a la vista los constantes negociados entre ambos. "A mí me llama la atención que ningún fiscal haya visto esto. Este teléfono pasó por muchos fiscales y jueces. Cuando encuentran a Lázaro Báez revoleando los bolsos, recae en Rafecas. Las investigaciones no fueron suficientemente profundas en el único caso de corrupción comprobado", opinó. Y resaltó: "El fiscal Luciani dijo que estuvo meses mirando los papeles y ¿no vio esto?".

Mientras continuó releyendo las conversaciones, CFK acotó: "Este trato de familiaridad lo van a ver con dos empresarios, con (Nicolás) Caputo y (Eduardo) Gutiérrez. Con ningún otro. Yo no considero que la amistad sea un pecado pero los fiscales sí lo ven como un delito. ¿No les llamó la atención a Luciani y a Mola esta relación?". Y sostuvo: "En los criterios de Luciani y Mola, esto debería ser un escándalo monumental pero no están denunciando nada de todo esto".

Incluso destacó que Caputo, Gutiérrez, los empresarios de la construcción y López cenaban juntos, "pero la líder de la asociación ilícita soy yo", disparó. Además, había mensajes en etapas festivas -como Navidad o Año Nuevo- con buenos deseos para la familia o para el Día del Amigo. "La frecuencia, la cotidianeidad de las conversaciones... Me llama la atención. Con los criterios y los códigos que los fiscales han analizado algunos hechos, me resulta raro que no les haya llamado la atención esto", repitió.

"Yo no sé qué tiene que hablar ésta gente que no quiere que lo escuchen", subrayó ante los problemas para comunicarse entre ambos, ya que en varias ocasiones quieren "evitar" dialogar a través de los teléfonos fijos. "Nos escucha el país... En realidad, no querían que los escuche la AFI", lanzó. La última vez que dialogaron fue el 13 de agosto del 2015. "¿Por qué esta fecha? La fecha en que hubo PASO, después Macri quedó como presidente", manifestó.

También leyó comunicaciones con Eduardo Gutiérrez (con quien tenía una relación similar a la de Caputo) y Juan Chediac, un vínculo menos frecuente. "La última comunicación con Gutiérrez es el 9 de junio. Se nota que en las últimas partes ya no era todo tan inmediato. A esta altura, José López ya no era secretario de Obras Públicas. En ese momento se notaba que era más complejo reunirse", recordó. "Con todo esto no hubo asociación ilícita, ¿no?", se preguntó.

"Si había un caso para investigar la corrupción era el caso de José López. ¿Ustedes se enteraron que Caputo sea investigado o citado? ¿Qué hicieron los fiscales con estos teléfonos y estas llamadas? ¿Cómo investigaron esto?", inquirió la vicepresidenta. Y resaltó que nada de esto se sabía. "Yo me enteré porque Mola y Luciani introducen esta cuestión en la causa Vialidad. ¿Nadie investigó esto cuando encontraron a un tipo con 9 millones de dólares en un convento?", lanzó.

"Ya no hay partidos militares, pero sí partidos judiciales. El lawfare existe para anular a los partidos populares. No se trata de estigmatizar o confudir sino de proteger a los que verdaderamente roban en el país", apuntó. Y agregó: "Los están protegiendo. No sabemos donde están los 44 mil millones de dólares, pero no pasa nada. Se comprueba que Mauricio Macri siguió, hizo inteligencia, con los familiares del ARA San Juan y sin embargo, los sobreseyeron. ¿Quién lo hace? El arquero del Liverpool, donde juega en Los Abrojos con el presidente de este Tribunal, con el fiscal Luciani... Ellos son, a ellos no les va a pasar nada. A los que sí les pasan cosas son a los argentinos, por el endeudamiento que generaron".

Sobre sus dos mandatos, CFK dejó en claro que "20 veces haría lo mismo" y que "por eso la van a condenar". Tras recordar su militancia de joven, donde corrió "riesgos mayores", señaló: "Ingresar a la historia por nuestros gobiernos, me llena de orgullo. Me preocupa mucho algo: si bien esto no tiene efecto sobre mí pero sí sobre la dirigencia política. Disciplina a la clase política para que nadie se anime a ser dos veces lo mismo". Y concluyó: "Tengo la condena escrita. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares. Un juicio a los que peleamos por la memoria, la verdad, la justicia, los salarios, las jubilaciones, la independiencia y sí, la obra pública".

Los mensajes entre Caputo y López