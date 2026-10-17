En plena celebración de un nuevo aniversario del Día de la Lealtad Peronista, la expresidenta Cristina Kirchner salió al balcón de su casa para saludar a un numeroso grupo de militantes y dirigentes que se acercaron a expresarle su apoyo. Cerca de las 16, la exmandataria salió al balcón de su domicilio en San José 1111, en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por el caso Vialidad hace más de un año.

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La titular del PJ saludó a un nutrido grupo de personas que desde el mediodía se congregaron para compartir con ella el Día de la Lealtad Peronista.

En las últimas semanas, los abogados de la expresidenta presentaron nuevas pruebas con las que intentarán demostrar ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que fue una sentencia "absolutamente injusta" y que se condenó a una persona "inocente".

Su defensa insiste ante la ONU en el pedido de suspensión de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, de modo que pueda postularse en las elecciones presidenciales de 2027.

"Ayer por Perón, hoy por Cristina", el comunicado del PJ

Horas antes, desde el PJ Nacional compartieron un documento en el que plantearon que la dirigente es víctima de proscripción como lo fue Juan Domingo Perón en 1945 y durante 18 años.

"La persecución contra Cristina no es un hecho aislado. Es el instrumento de un modelo económico que necesita disciplinar a quienes defienden los derechos de las mayorías, la industria nacional, el trabajo y la soberanía. Es el mismo mecanismo que se aplicó contra Perón: cuando no pueden vencer en las urnas, recurren a la proscripción", dice el comunicado del PJ.

También convocaron a todo el peronismo a tomar una "responsabilidad histórica" de "luchar y construir las condiciones políticas necesarias" para su liberación.

"Así como aquel pueblo cruzó el Riachuelo para rescatar a su líder, hoy nos toca a nosotros organizarnos, movilizarnos y unirnos. La lealtad no es una efeméride: es una obligación de todos los y las peronistas", concluye el comunicado.