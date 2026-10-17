Día de la Lealtad Peronista: por qué se celebra el 17 de octubre y qué pasó en 1945

Cada 17 de octubre el peronismo celebra el Día de la Lealtad, una de las fechas más significativas de la historia argentina. Ese día pero en 1945, se realizó una masiva movilización popular en la que miles de trabajadores se concentraron en la Plaza de Mayo para reclamar la liberación del entonces secretario de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón. La jornada marcaría uno de los momentos cruciales para el movimiento político que cambió la historia argentina.

{{{htmlAmp}}}

Qué pasó el 17 de octubre: por qué se celebra el Día de la Lealtad peronista

En 1945, la Argentina estaba gobernada por un régimen militar surgido del golpe de 1943. Perón lideraba la Secretaría de Trabajo y Previsión, pero también era vicepresidente y secretario de Guerra. Como secretario, había impulsado derechos laborales claves como el aguinaldo, las vacaciones pagas, los convenios colectivos y el estatuto del peón.

Esas políticas le valieron un fuerte respaldo entre los trabajadores, pero también la oposición de sectores empresariales, políticos y militares. Fue acusado por sus propios camaradas de acumular demasiado poder. En medio de las tensiones, Perón fue obligado a renunciar a sus cargos y después, el 13 de octubre del 45, fue detenido y trasladado a la isla Martín García.

El Día de la Lealtad Peronista se celebra cada 17 de octubre en conmemoración de la masiva movilización de 1945

Mientras su futuro se definía, en los barrios obreros crecía la inquietud. En la mañana del 17 de octubre, columnas de trabajadores comenzaron a movilizarse desde Avellaneda, Berisso, Ensenada, Lanús y otras zonas. Cruzaron el Riachuelo y avanzaron hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires, sin una convocatoria formal. A lo largo del día, la Plaza de Mayo se fue llenando, y la consigna que se repetía era una sola: la liberación de Perón.

Ante la magnitud de la concentración, las autoridades militares cedieron. Perón fue trasladado a Buenos Aires y, ya de noche, habló ante la multitud desde el balcón de la Casa Rosada. Allí brindó un discurso donde agradeció la presencia de los manifestantes y afirmó: "La ambición de mi vida es que todos los trabajadores sean un poquito más felices". Luego los llamó a regresar a sus hogares y al trabajo en paz.

¿Por qué el 17 de octubre se llama Día de la Lealtad?

El nombre de la fecha alude al compromiso que los trabajadores demostraron con quien había encabezado la política laboral de esos años. El historiador Norberto Galasso explicó que “fue la primera vez que el pueblo irrumpió en la escena política moderna con autonomía y conciencia de sí mismo”.