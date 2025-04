Cristina Kirchner a Milei: "Pega el volantazo porque te la ponés"

La ex presidenta Cristina Kirchner publicó un extenso mensaje en la red social X para criticar al presidente Javier Milei por su discurso por el aniversario de Malvinas, su política frente a la crisis por la suba de aranceles y su visita a Estados Unidos sin foto con Trump.

"CON TU DÓLAR PLANCHADO QUE ENCARECE EN DÓLARES LAS PRODUCCIÓN NACIONAL, MÁS EL ARANCEL DEL 10% QUE NOS PUSO TU “AMIGO” TRUMP… ¿QUÉ CORNO PENSÁS QUE VAMOS A PODER EXPORTAR A EEUU?... Del 25% del arancel que nos fijó para el acero y el aluminio argentinos, mejor ni hablar… Piadoso manto de silencio. Y mirá… “economista experto en crecimiento con o sin dinero”… que en febrero del 2024 te dije cuál era el principal problema de la economía argentina y todo lo que iba a pasar... incluido el proteccionismo de tu “amigo” Trump. Haceme caso por favor… Pegá un volantazo porque te vas a poner el país de sombrero", escribió.

El mensaje completo de Cristina Kirchner:

Che Milei… ¿A DÓNDE PENSÁS LLEVAR A LA ARGENTINA?

¡Esta semana las hiciste todas juntas, hermano!

El 2 de abril a la mañana, en Plaza San Martín, además de vallar la plaza, no dejar pasar a los ex combatientes y violar la Constitución Nacional; HICISTE PELOTA 60 AÑOS DE CONSTRUCCIÓN POLÍTICA INTERNACIONAL DE APOYO A NUESTRA CAUSA POR MALVINAS, basada en el Principio de Integridad Territorial.

¡Llamaste “malvinenses” a los habitantes de nuestras islas! Y, además… ¡Dijiste que querés que voten con los pies! ¡No, hermano! Es exactamente al revés. NO SON “MALVINENSES”; SON POBLACIÓN PLANTADA EN NUESTRAS ISLAS DESDE 1833 PARA USURPARLAS. ¿Qué parte no entendés? Si querés te hago un dibujito. Se nota que lo único que sabés hacer es romper todo… Hasta una de las pocas cosas en la que estamos de acuerdo todos los argentinos.

Y ese mismo día, por la noche, DESPUÉS DEL BOMBAZO DE TRUMP IMPONIENDO ARANCELES DE IMPORTACIÓN A DIESTRA Y SINIESTRA, que detonó el comercio global e hizo caer las bolsas de todo el mundo (entre ellas las acciones de las principales empresas argentinas)… ¿A vos lo único que se te ocurre es hacer un posteo en inglés con la canción de Queen “Friends Will be Friends” (AMIGOS SON LOS AMIGOS)? ¿EN SERIO?

Fijate hermano…. ¡Nos enchufaron un arancel del 10% para todas las exportaciones argentinas a EEUU! ¿Y vos nos querés convencer que son amigos nuestros? En todo caso serán amigos tuyos… Pero fijate bien, porque ni siquiera… TE METIERON EL MISMO ARANCEL QUE AL RESTO DE AMÉRICA DEL SUR, INCLUIDOS LOS GOBIERNOS QUE VOS LLAMAS “COMUNISTAS”… ¿Te das cuenta que no entendés nada?

Pero además Milei… CON TU DÓLAR PLANCHADO QUE ENCARECE EN DÓLARES LAS PRODUCCIÓN NACIONAL, MÁS EL ARANCEL DEL 10% QUE NOS PUSO TU “AMIGO” TRUMP… ¿QUÉ CORNO PENSÁS QUE VAMOS A PODER EXPORTAR A EEUU?... Del 25% del arancel que nos fijó para el acero y el aluminio argentinos, mejor ni hablar… Piadoso manto de silencio.

Y mirá… “economista experto en crecimiento con o sin dinero”… que en febrero del 2024 te dije cuál era el principal problema de la economía argentina y todo lo que iba a pasar... incluido el proteccionismo de tu “amigo” Trump. Haceme caso por favor… Pegá un volantazo porque te vas a poner el país de sombrero.

P/D: Mirate en el espejo del payaso de Zelenski en el Salón Oval de la Casa Blanca y cómo le fue cuando no les sirvió más. A propósito… ¿Sabías que con lo que dijiste el 2 de abril sobre Malvinas, le estás dando la razón a Putin en su conflicto con Ucrania, que defiende el Principio de Autodeterminación en materia de soberanía? ¿Sabías que un referéndum de los habitantes de Crimea determinó su anexión a la Federación Rusa en 2014? Seguro que no, porque no sabés ni entendés nada. Te cuento algo… Pese a la excelente relación que siempre tuvimos con la Federación Rusa, en 2014 nuestro país, por instrucción mía como Presidenta de la Nación, votó en contra de dicha anexión en el Consejo de Seguridad de la ONU, precisamente para mantener la coherencia de nuestro reclamo por la soberanía argentina de las Islas Malvinas. Al año siguiente fui invitada por la Federación Rusa en Visita de Estado. ¿Te das cuenta que se puede defender los intereses del país y mantener el respeto en las relaciones internacionales?

P/D 2: Saludos cordiales a toda la gilada autóctona que se desgañitó durante décadas pontificando el libre comercio y la libertad de los mercados, en contra del proteccionismo “populista”. ¡Bienvenidos al mundo real!

P/D 3: Hoy temprano, cuando me levanté, pensé que iba a encontrar en la tele la foto que fuiste a buscar con tu “amigo” Trump… Qué manera de boludear y gastar plata al divino botón. En fin…