Vista del hotel Riviera, en el centro de Mar del Plata.

Mientras el gobierno festeja la presunta baja inflacionaria a costa de las bajas en el consumo, el Presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Mar del Plata, Jesús Osorno, habló en El Destape 1070 y criticó los números que dejó la temporada de invierno este año. Aseguró que "los números no son buenos. Arrancamos un 30% o 35% abajo la primera semana de vacaciones". A lo que agregó: "No recuerdo una temporada peor a esta en los últimos años".

Puntualizando en la primera semana, Osorno explicó que "los hoteles 2 o 3 estrellas" estuvieron "en una ocupación del 30%, que es muy bajo" para lo que suele haber en los primeros sietes días. "Me han comentado de hoteles de dos estrellas que solo tienen 5 o 6 habitaciones ocupadas", explicó. A lo que agregó que "ahora estamos en un 45% de ocupación", y cree que "habrá algunos hoteles en el 70% los fines de semana". Sin embargo fue pesimista respecto a la media del turismo en la zona para este 2025: "Fueron unas vacaciones de invierno de 5 días", detalló.

En ese tono, el dirigente hotelero explicó que "para los comerciantes, las vacaciones de invierno son el empuje para poder llegar a la temporada de verano y este año muchos van a tratar de seguir vivos". Pero adjudicó esta baja en la temporada a la situación económica actual, al afirmar que "uno sale a la calle y ve que no hay plata".



"Nosotros somos dadores de mano de obra intensiva y estamos retrotrayendo los costos a noviembre del año pasado para poder ser tentadores y hacer que la gente venga", explicó, aunque también se mostró alarmado al destacar que "hay hoteles que no han abierto en estas vacaciones de invierno para no afrontar los costos", según dijo.

Jesús Osorno, presidente de la cámara empresaria de los hoteleros y gastronómicos marplatenses.

La situación económica de los hoteles: "Nos hubiera venido muy bien un PreViaje"

El titular de la cámara empresaria explicó que uno de los grandes problemas que tuvieron en el último tiempo en las temporadas fueron los alquileres de departamentos. "En los últimos años nos ha surgido competencia desleal con el alquiler de departamentos informales", explicó. Además explicó que, para dar un servicio de hotel completo, para ellos "la carga impositiva es alta".



Respecto a la temporada baja, explicó que "un programa como PreViaje nos hubiera venido muy bien ahora. Más allá de qué gobierno lo haya aplicado, el PreViaje fue bueno". Y alertó que, a partir de la incertidumbre generalizada por la caída en el turismo interno, resulta "una adivinanza decir que es lo que puede pasar con la temporada de verano. Sobre octubre tendremos alguna seguridad".

Si bien fue crítico con el rumbo económico nacional, Osorno explicó que desde la cámara se reunieron "con los dirigentes a nivel nacional y provincial, pero no hemos tenido ninguna respuesta".