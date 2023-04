Cristina Kirchner, sobre el operativo de detención de los colectiveros: "¿Era necesaria la magnitud del operativo?"

La Vicepresidenta de la Nación analizó el operativo de detención y lo comparó con el de Fernando Sabag Montiel.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió a la detención de uno de los colectiveros que violentó al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y lo comparó con la detención a Fernando Sabag Montiel, el autor material del intento de magnicidio en su contra. "A él (Montiel) lo detuvieron los militantes no la policía", aseguró en sus redes sociales.

Minutos después de que se conociera la noticia de la detención a Jorge Oscar Galiano y Jorge Ezequiel Zerda bajo los cargos de atentado contra la autoridad agravado, delito que prevé una pena de entre seis meses a dos años de prisión, la Vicepresidenta hizo un descargo en su cuenta de Twitter.

"Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA. Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense", comenzó. Luego, reflexionó: "¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dio al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker?".

Fue entonces cuando CFK comparó este caso con el intento de magnicidio que vivió en carne propia el pasado 1 de septiembre de 2022. "Alguien me escribe… textual: 'Al copito que quiso matar a CFK lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a Berni'", contó. Luego, sentenció: "Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió"

El video de la detención de uno de los colectiveros: "Bajen las armas, soy un chofer"

Durante la madrugada de este jueves se llevó a cabo la detención de dos choferes de la Línea 620. Se los acusa de ser los presuntos agresores del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, durante la protesta por el asesinato de uno de sus compañeros en el municipio de La Matanza. "Bajen las armas... Despacito, no soy un malandra, chofer de colectivo soy", pidió uno de ellos cuando era arrestado en su casa en un importante operativo de seguridad.

Tras la orden de la Justicia porteña, a cargo de la jueza Luisa María Escrich -titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20- y el posterior procedimiento de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en conjunto con la DDI de Morón de la bonaerense, fueron detenidos Jorge Oscar Galiano y Jorge Ezequiel Zerda bajo los cargos de atentado contra la autoridad agravado, delito que prevé una pena de entre seis meses a dos años de prisión.

"¡Quédese quieto ahí y levante las manos!", gritaron los efectivos de policía al irrumpir en plena noche al domicilio de uno de ellos. "Despacito, que no soy un malandra, soy chofer de colectivo", le respondió con tranquilidad uno de los detenidos, ya arrodillado en el piso.

Las dos detenciones se llevaron a cabo en las localidades bonaerenses de Merlo y Gregorio de Laferrere; mientras que, al mismo tiempo, se realizaron allanamientos en las empresas de transporte Almafuerte y Nueva Ideal ,donde se efectuó el secuestro del legajo personal de Cristaldo Humberto Elisero -señalado como otro de los agresores- y la documentación de otras 555 personas.

En la causa, caratulada como "NN s/ atentado contra la autoridad agravado por poner las manos en la autoridad" (figura tipificada en el artículo 238 inciso 4 del Código Penal), interviene el fiscal Carlos Fel Rolero Santurian, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 31 de CABA. Por su parte, los acusados fueron trasladados a la sede de la Fiscalía ubicada en Av. Paseo Colón 1333 piso 7 del distrito porteño.