El gobierno salió a responderle a Rosenkrantz por sus dichos sobre el peronismo

Desde la Casa Rosada salieron a contestarle al ministro de la Corte Suprema, que había criticado la concepción que "ante cada necesidad, hay un derecho".

El gobierno nacional salió a contestarle al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, luego de sus dichos en una conferencia en Chile en los cuales cuestionaba que "no puede haber un derecho detrás de cada necesidad", una frase histórica que se le atribuye a la doctrina del peronismo.

Ante la consulta por el discurso de Rosenkrantz en el país trasandino, en el cual cuestionó al "populismo" de Argentina, desde la Casa Rosada aseguraron que el magistrado nombrado por decreto por Mauricio Macri expresó "el corazón de la doctrina liberal".

"No nos asombra. El vicepresidente de la Corte expresa el corazón de la doctrina liberal", señaló la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, en la habitual conferencia de prensa que ofrece los jueves en Casa de Gobierno al referirse a los dichos de Rosenkrantz al exponer en la conferencia titulada sobre "Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica", organizado por la Universidad de Chile.

El juez de la Suprema Corte consideró que "no puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades". "A menos que restrinjamos lo que entendemos por necesidad o entendamos por derecho a las aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables", señaló el ex rector de la Universidad de San Andrés.

De esta forma, el ministro del máximo tribunal parafreseó a una frase atribuida a Eva Duarte de Perón, quien afirmaba que "detrás de cada necesidad existe un derecho", un de los lemas fundacionales del movimiento que fundó su esposo, Juan Domingo Perón, presidente constitucional de Argentina en tres oportunidades.

"Dando vuelta una frase emblemática de Eva Perón que para el movimiento peronista y para la mayoría de los argentinos, Rozenkrantz expresa lo que es un anhelo de todos de vivir de una vida plena y buscar la felicidad como cada uno quiera buscarla con el apoyo del Estado para tener las necesidades básicas satisfechas", remarcó Cerruti.