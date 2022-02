Contra la Corte y el Poder menos creíble del país: así será el #1F

Se espera una masiva marcha contra el máximo tribunal del país. Habrá menciones a la "Gestapo" macrista y Milagro Sala. Qué dijo Alberto Fernández sobre la marcha.

Frente al denominado Palacio de Justicia de la Nación, como se los llama a los tribunales porteños de la calle Talcahuano, y a otros edificios judiciales de nuestro país se espera en cada uno de ellos una convocatoria que entre los organizadores anticipan que será masiva. Se manifestarán, primero, contra la Corte Suprema actual de cuatro miembros. Luego, con una serie de consignas contra el Poder Judicial que, de acuerdo a distintas encuestas, es el menos creíble y en el que menos confían los argentinos y argentinas.

Allí en Talcahuano al 600, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, reside la Corte Suprema de la Nación, el máximo tribunal del país. Ahí trabajan los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Ellos son los principales apuntados de una movilización que cuenta con el apoyo de jueces, fiscales, trabajadores judiciales, sindicalistas, intelectuales, periodistas, artistas, referentes sociales, organismos de Derechos Humanos y también algunos funcionarios nacionales.

Para hoy, los organizadores contaron a El Destape que "no habrá escenario grande". Será de espaldas a la Corte Suprema y de cara a la Plaza Lavalle. Se hará lectura de un documento en un acto que está pautado para las 18. Se esperan entre 10 mil y 30 mil personas, según anticiparon a este portal quienes se encuentran en la organización.

El escrito fue consensuado no sin un fuerte debate entre las partes, según pudo saber El Destape. Este acto del #1F contó con dos comisiones para llevarlo a cabo: una de organización y otra de redacción. De la parte organizativa se ocupó en gran parte la CTA que lidera Hugo Yasky, que se encargó de toda la logística y el sonido del mismo. Entre quienes redactaron el documento se llegó a la decisión de sumar varias patas: una de ellas, y la más importantes, es la crítica dura contra la Corte y un pedido que recuerda al "que se vayan todos", pero en formato judicial. Otra de las cuestiones clave del documento es la sección laboral, con la "Gestapo" antisindical como protagonista junto al espionaje que armó el macrismo para perseguir y apresar gremialistas y lastimar así derechos laborales. "Vamos a denunciar el plan antiobrero de la Corte", anticiparon desde la organización. Este acto cuenta con el apoyo, y será presente, de uno de los sindicalistas más perseguidos por Cambiemos: Pablo Moyano, el cosecretario de la CGT.

Además, se tocará el tema Derechos Humanos y juicios de lesa humanidad. A este acto también adhieren Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Va a ser incluido en el documento el caso Milagro Sala y presos políticos. Y se sumará al escrito la denuncia de la ausencia de perspectiva de género en la Corte y en la Justicia en general.

Según el último estudio de la consultora Taquión que relevó el tema, un 83,3% de los argentinos no confía en el Poder Judicial. El dato emergió del informe titulado “¿En quiénes confían los argentinos?”, elaborado con el objetivo de relevar la confianza en distintos grupos sociales e instituciones en el marco del lanzamiento del Foro para el Desarrollo de América Latina (DAL). Fue publicado en diciembre último y realizado un mes antes. El Judicial es el Poder menos creíble en nuestro país y la institución que menor confianza genera.

¿Por qué esta marcha? En diálogo con El Destape, Natalia Salvo, abogada y una de las impulsoras del #1F, afirmó: "Marchamos por la democratización del Poder Judicial, para que sea federal y con perspectiva de género, que respete incondicionalmente los derechos humanos, que no llegue tarde con sentencias inocuas y que garantice el Estado de Derecho y no se alinee con el poder real", repasó.

Salvo cree que están dadas las condiciones para una marcha importante como la del repudio al beneficio del 2x1 a los genocidas que se dio en mayo de 2017 en pleno gobierno de Mauricio Macri. Otro de los organizadores que prefiere no dar su nombre para esta nota aseguró a este portal: "Esta es una marcha histórica porque será la primera contra esta Corte Suprema y de cara a ella". La abogada recuerda la movilización del 28 de diciembre de 2001 contra la vieja Corte, la denominada "menemista" -pese a que ya no gobernada Carlos Menem-. "Yo ese día estuve ahí, tenía 22 años. Acababan de sacar un fallo donde se reconocía el Corralito (NdeR: el caso "Kiper" donde se descartó su inconstitucionalidad). Y la gente estalló en la Plaza Lavalle".

El debate entre varias corrientes también generó que habrá, alrededor de las 16, otro acto que tendrá a Luis D'Elía como protagonista. El fin es el mismo, pero con algunos cambios en las consignas. "Tenemos dos enfoques distintos. Este será un discurso más federal y vamos a reclamar por un poder judicial para la gente", anticiparon en off the récord desde ese sector.

¿El Gobierno adhiere o no?

Públicamente y oficialmente no hubo apoyo del presidente Alberto Fernández ni de su portavoz, Gabriela Cerruti. Es lógico que el Poder Ejecutivo no quiere dar señales de entrometimiento en otro de los poderes. Primero la vocera aseguró: “El Gobierno no toma postura sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ningún sector político ni social. Forman parte del derecho a expresarse y no son temas sobre los que tenga que opinar el gobierno”. Recién ayer, Fernández opinó en C5N y dejó en claro: "La marcha es una marcha ciudadana convocada". Así se desligó aunque criticó duro al tribunal: "La Corte no ha funcionado bien en todo este tiempo. La Corte nunca intervino en estos casos de abusos en las detenciones y procesamientos. Dijo 'no me meto'. Fue viendo pasivamente cómo esto pasaba. Debo reconocer que el sistema jurídico argentino le permite hacer eso a la Corte. Y así se cometen muchos abusos y así la Corte deja de opinar de varios casos", manifestó el mandatario.

Sin embargo, hubo sí gestos y pronunciamientos a favor del #1F entre ministros y funcionarios de peso. Uno es Jorge Ferraresi, titular de la cartera de Vivienda. Confirmó su participación a título individual. “Es importante generar un proceso de democratización de la Justicia”, destacó el titular del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. “Se vienen viendo las mesas judiciales, que las sabíamos, la persecución de los últimos años, un método que el macrismo ha tomado desde su creación y se ha consolidado como un proceso”, recordó en la semana. Afirmó que hoy la Corte “funciona con tres miembros y con uno desde su casa. Eso no pone un valor democrático a la Argentina. Hay que acompañar la gran movilización, porque muchos fuimos perjudicados por esas mesas judiciales”.

Por su parte, otro funcionario es nada menos que el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, que apoyó y dijo: "Me parece sano y necesario que la gente se pronuncie". Y la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, quien destacó que se trata de una movilización "más que necesaria" y agregó: "Estoy de acuerdo con la movilización, porque la va a hacer el pueblo, la gente, a la que la Justicia habitualmente le da la espalda".

Las provincias también marchan

La movilización contra la Corte Suprema se extiende en el país. Córdoba, La Rioja, Santa Fe, Salta, Río Negro, Mendoza, Chaco y Misiones, algunos de los territorios donde también habrá repudio contra el accionar judicial.

Córdoba

En la provincia de Córdoba la convocatoria es a las 18 en la esquina de Vélez Sarsfield y 27 de Abril para, desde allí, movilizarse hacia el palacio de Tribunales, frente al paseo Sobremonte.

Salta

Los organismos de DDHH, las organizaciones sociales, sindicales, políticas y salteños en general, convocaron a esta movilización a las 18, en plaza 9 de Julio de la capital salteña.

La Rioja

Convocaron a las 18.30 en la Plaza 25 de Mayo, frente al juzgado federal de la capital. La consigna es directamente: "Renuncia de la Corte".

Chaco

La concentración en la capital chaqueña será a las 18 horas en la plaza 25 de Mayo, enfrente de la Comisión Federal de la Memoria.

Santa Fe

Será en los tribunales federales de Rosario a partir de las 18 horas. La consigna es "Con una Justicia patriarcal, corrupta y antipopular no hay democracia".

Río Negro

La marcha se realizará el 1 de febrero a las 18 y los dirigentes llamaron a concentrarse en calle San Martín y España, frente a los Juzgados Federales de Roca.

Mendoza

En la provincia de Mendoza también convocan: será a las 18.30 para marchar desde San Martín y Sarmiento a Tribunales Federales.

Misiones

Convocan a participar de la marcha que se realizará en Posadas a partir de las 17, frente al Juzgado Federal, ubicado en avenida Mitre y Jujuy.