El fin de semana estará a la venta “Hermano”, el libro que escribió el periodista Santiago O'Donnell tras 17 horas de conversaciones y grabaciones con Mariano Macri, hermano menor de Mauricio quien, en una entrevista, se quejó de la decisión de su familiar y aseguró que “canalizó sus broncas de una manera equivocada”.

“Mi familia no es diferente a otras, no es especial. Es una familia. En lo que fue diferente es que hubo dos personas que la contaminaron de problemas externos: mi padre (Franco), que era una persona compleja, y yo que agregué lo que faltaba metiéndome en política”, dijo en una entrevista con el periodista híper macrista Jonatan Viale. Entre él y su padre, dijo, había “mucha competencia, me llevó muchos años de terapia, aún sigo, y expuse a toda la familia a una dinámica horrible porque la política te lleva a un mundo de agresiones”.

Para él, su hermano “decidió canalizar sus broncas de una manera equivocada (…) no tiene nada que ver con la realidad. Todas las coas que punteó son todas falsas. Son las mismas que viene diciendo el kirchnerismo, que tiene mucho que ver”. Y quiso buscar el golpe bajo, su madre: “Va a ser duro para ella”.

El libro promete muchas revelaciones de la familia Macri y de las causas que preocupan al expresidente, como peajes, parques eólicos o el Correo Argentino. Sobre esta última, Mauricio decidió concentrar sus ataques en la fiscal Gabriela Boquín, que descubrió el negociado familiar en medio de un acuerdo que quiso impulsar el gobierno de Cambiemos. “La fiscal Boquín es una militante y puso un número que contaminó todo”, en referencia a la deuda de su familia con el Estado. Aseguró que jamás buscó un beneficio para su Grupo empresario y que avanzó hasta “el extremo de haber perjudicado a mi familia”.

Según interpretó, tanto él como su familia son perseguidos por el kirchnerismo: “Ella (en referencia a Cristina Kirchner) se la pasó hablando de lawfare y ni bien asumió se la pasó persiguiendo a mi familia por la causa del Correo”. Una CFK que, para él, es la líder de la Argentina durante la actual gestión y también durante la macrista: “Siguió dominando el sistema, entonces no había posibilidad de formar acuerdos profundos”.

Más allá de repetir su discurso de forma literal una y otra vez y de no escuchar a su esposa, Juliana Awada, que le recomendó no seguir en política, Macri mantiene una postura: “Mi utilidad es fortalecer Juntos por el Cambio y los liderazgos en función de defender la institucionalizad hoy y estar listos para volver a gobernar” mediante la consolidación y ampliación aunque sin su figura en las boletas de las elecciones legislativas 2021.