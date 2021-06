Rubinstein cruzó al ala dura de JxC y se volvió a encender la interna en la oposición

El ex funcionario macrista negó que Juntos por el Cambio haya desalentado la campaña de vacunación.

Tras las operaciones montadas en los medios de comunicación junto a la oposición de Juntos por el Cambio que critican constantemente la campaña de vacunación contra el coronavirus, el ex secretario de Salud e integrante de la coalición opositora, Adolfo Rubinstein, se despegó del ala dura de su espacio político y negó que JxC haya desalentado la campaña de inmunización.

En una entrevista con Futurock, el ex funcionario macrista criticó que la campaña de vacunación "lamentablemente entró profundamente en la grieta" y tomando distancia de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, replicó: "No somos el mejor alumno respecto a la vacunacion pero tampoco el peor".

Es que Bullrich había acusado al ex ministro de Salud, Ginés González García, de haber ofrecido un pago indebido al laboratorio Pfizer en el marco de la negociación de la vacuna, algo que fue desmentido no solo por el gobierno, sino por el mismo laboratorio. No conforme, la oposición acusó al Ejecutivo nacional de haber perdido millones de vacunas a través del mecanismo COVAX, algo que también fue desmentido por el Gobierno y por COVAX

No obstante, Rubinstein celebró la celeridad con la que avanza la campaña de inmunización al asegurar que "el cuello de botella respecto de la vacuna parece estar resolviéndose" y aclaró: "Nunca Juntos por el Cambio desalentó el plan de vacunacion, fueron siempre opiniones personales de algunos dirigentes".

En este sentido, intentó defender a su espacio político y sostuvo que "el clima de confrontación no lo genera la oposición". "Argentina no había firmado el acuerdo comercial con Pfizer y por eso tampoco podía pedir vacunas de Pfizer través de COVAX", replicó el ex secretario de Salud.

Cabe recordar, que la cofundadora de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, acusó al Gobierno nación de inocular veneno a través de la vacuna SptunikV y hasta llegó a realizar una denuncia judicial contra el presidente Alberto Fernández.

Mientras las críticas de la oposición continúan y las operaciones mediáticas también, este jueves llegará al país un nuevo cargamento de vacunas desde Moscú. Esta vez arribarán 815.150 dosis del componente 1 de Sputnik V, lo que representa hasta el momento la máxima cantidad de vacunas que la empresa pudo cargar en un solo viaje.

Con las dosis que llegan este jueves , en lo que va de esta semana habrán llegado al país 2.966.750 vacunas, sumadas las 2.148.600 dosis de AstraZeneca que arribaron el lunes. Hasta esta mañana de acuerdo a los datos del Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, fueron distribuidas 15.873.090 vacunas, de las cuales 13.079.195 ya fueron aplicadas: 10.158.653 personas recibieron la primera dosis y 2.920.542 ambas.