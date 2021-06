Restricciones COVID-19: qué se puede hacer desde hoy en la provincia de Buenos Aires en cada fase

El sistema de Fases por el que se rige la provincia de Buenos Aires tiene 121 distritos en Fase 2, 13 ciudades en Fase 3 y tan solo una localidad en Fase 4. Cuáles son las actividades permitidas y qué pasará con las clases.

Desde este lunes 31 de mayo y hasta el viernes 4 de junio, el gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a implementar el sistema de Fases y lo adecuó al actual DNU nacional con vigencia hasta el 11 de junio inclusive. De esta manera las 135 ciudades bonaerenses, en base a la cantidad de personas contagiadas en los últimos 14 días y el porcentaje de ocupación de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) fueron reubicadas en el sistema de Fases.

Los casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron hoy a 1.600.264 tras confirmarse 6.446 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó hoy el Ministerio de Salud bonaerense. Según la cartera a cargo de Daniel Gollan, en el territorio provincial fallecieron 39.926 personas desde el inicio de la pandemia en el país, en marzo de 2020. Asimismo, se informó que 7.739.585 bonaerenses se anotaron para recibir la vacuna contra el Covid-19.

En este contexto, actualmente en Fase 2, la más restrictiva de todas, hay 121 localidades entre las que se incluyen las 40 que conforman el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En Fase 3 hay 13 ciudades y quedó tan solo un distrito en Fase 4.

Qué se puede hacer en cada Fase

Según detalló el gobierno bonaerense, en Fase 2 la restricción general de circulación será entre las 20 horas a 6 de la mañana y las clases serán exclusivamente virtuales. Las reuniones familiares y sociales estarán suspendidas.

El cierre de comercios no esenciales será de 19 horas a 6 de la madrugada, y los locales gastronómicos estarán abiertos al aire libre hasta las 19 horas. A partir de ese horario podrán hacer delivery y take away.

En tanto las actividades recreativas y deportivas, sin contacto, y al aire libre podrán realizarse con hasta 10 personas. Lo mismo ocurrirá con las actividades culturales; podrán llevarse adelante en espacios públicos y al aire libre con hasta 10 personas. La celebración de ritos religiosos también deberá ser al aire libre pero podrán estar hasta 20 personas

En Fase 3 la restricción general de circulación será desde la medianoche a las 6 de la mañana y las clases serán presenciales en todos los niveles educativos. Las reuniones familiares y sociales estarán suspendidas.

Los cierres de comercios no esenciales serán a las 20 horas hasta las 6 de la madrugada, y los locales gastronómicos atenderán al aire libre o en espacios con aforo de hasta el 30%, desde las 6 de la mañana hasta las 23 horas. Tras dicho horario podrán hacer delivery y/o take away.

Las actividades recreativas y deportivas, sin contacto, y al aire libre podrán realizarse con hasta 10 personas. Lo mismo ocurrirá con las actividades culturales; podrán llevarse adelante en espacios públicos y al aire libre con hasta 10 personas. La celebración de ritos religiosos también deberá ser al aire libre pero podrán estar hasta 20 personas

Finalmente en Fase 4, una de las más permisivas, la restricción general de circulación será desde las 00 horas hasta las 6 de la mañana y las clases también serán presenciales en todos los niveles educativos. Sin embargo, las reuniones familiares y sociales continuarán suspendidas.

Por otra parte, los comercios no esenciales cerrarán entre las 00 horas a las 6 de la madrugada, en tanto que los locales gastronómicos atenderán desde las 6 de la mañana hasta la medianoche. Podrán hacerlo al aire libre o en espacios con aforo de hasta el 50%. Después de las 23 horas podrán hacer delivery y take away.

Las actividades deportivas, con y sin contacto, se podrán realizar en espacios cerrados o al aire libre, y las actividades recreativas y religiosas, sociales y culturales al aire libre hasta 100 personas.