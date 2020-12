La nueva cepa de coronavirus preocupa al mundo y no se descarta un eventual cierre total de fronteras para impedir su ingreso al país. A partir de este lunes se clausuraron los accesos de los vuelos provenientes de Gran Bretaña, origen de la mutación del virus, y los funcionarios están atentos a su progreso para tomar nuevas medidas. Mientras tanto, nada indica que la vacuna y las medidas de prevención dejen de ser efectivas.

En diálogo con TN y la Tv Pública, el ministro de Salud, Ginés González García, advirtió que el Gobierno va a tomar "todas las medidas necesarias". A raíz de la detección de una nueva cepa, dijo el funcionario, "nos comunicamos con los ingleses y estamos atentos a cómo está todo el mundo, pero con el Instituto Malbrán montamos todo el mecanismo y también hacemos control de genoma", tranquilizó.

Si bien aún no está confirmado, se encuentra en análisis un nuevo cierre de fronteras argentinas para llegar al momento de la vacunación de la mejor forma posible. Anoche el Gobierno nacional dispuso suspender el ingreso y salida de vuelos desde y hacia Gran Bretaña.

Esta mañana, desde Tierra del Fuego, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, aseguró que el Gobierno nacional “toma inmediatamente las medidas que tiene que tomar para cuidar la salud de los argentinos y argentinas”, al tiempo que adelantó que a partir de las 17 habrá una reunión coordinada por el Ministerio de Salud para analizar medidas respecto a la pandemia de COVID 19, tras oficializarse la suspensión para el ingreso y salida de vuelos desde y hacia Gran Bretaña.

“Esta es una pandemia que genera mucha incertidumbre en el mundo. Ante un hecho nuevo, ante una investigación nueva o, en este caso, el descubrimiento de una cepa nueva, como siempre lo hizo, Argentina toma inmediatamente las medidas que tiene que tomar para cuidar la salud de los argentinos y argentinas. Por eso, en el día de ayer hemos resuelto el cierre de los vuelos desde y hacia Gran Bretaña”.

La nueva cepa

El infectólogo del Hospital Muñiz y asesor presidencial, Tomás Orduna, explicó a El Destape Radio que "los virus mejoran su transmisibilidad con mutaciones, lo que no tiene que ver con la capacidad de dañar” y que aún "no se pudo comprobar que la nueva cepa sea más dañina para el ser humano”. Sin embargo, dijo, "en principio no hay temor de que vayan a ocurrir cambios para el diagnóstico o la eficacia de las vacunas”.

El médico aseguró que "hay que ir vigilando todo el tiempo la eficacia de las vacunas” y analizó que los cierres de frontera suelen ser tardíos, dado que se toma la decisión "cuando los sistemas de detección tienen en cuenta que algo ocurre. Con la H1N1 (gripe de 2008) cerramos los viajes de México y la gente llegaba desde Miami o Los Angeles”.

“Hasta ahora, el cuadro clínico es similar. Lo preocupante es el aumento en la facilidad de contagio. La prevención primaria sigue siendo el distanciamiento social, sobre todo ahora que se vienen los encuentros de fin de año”. Además, reconoció que "estamos teniendo un rebote, que viene siendo el reflejo de lo ocurrido en los cuatro días del fin de semana largo” y adjudicó la mayor cantidad de contagios a la falta de cuidados diarios que a las grandes movilizaciones de las últimas semanas.