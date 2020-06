Ginés González García afirmó que el pico de casos se puede dar a fines de junio

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, anticipó que el pico de casos de coronavirus podría darse "a fines de junio" y aseguró que se encuentra "orgulloso" del trabajo realizado en el sistema de salud.

"Mientras nosotros podamos mantener controlada la expansión de los casos en los lugares donde hay circulación comunitaria probablemente el pico esté a fin de junio, que es donde se da el pico de todas las enfermedades respiratorias", afirmó el funcionario.

En declaraciones a Navarro 2023, que se emite por El Destape Radio, González García dejó en claro que, no obstante, "no es una curva matemática"y que todo "tiene que ver con lo que uno hace y lo que uno no hace". "Tenemos que trabajar para que el pico sea cada vez menos pico", puntualizó.

Asimismo, el ministro resaltó el trabajo realizado para equipar a los centros de salud en el tratamiento crítico y también valoró: "Hemos trabajado mucho en la organización, como por ejemplo el programa Detectar, los comité de crisis y la integración entre lo público y lo privado. Son muchas las estrategias que estamos haciendo en forma federal".

En ese sentido, aseguró que está "muy orgulloso porque el sistema de Salud, que no estaba bien, tiene una capacidad de respuesta tremenda, a comparación de 70 días atrás".

Si bien el funcionario señaló que es difícil que se produzca una situación crítica como la de Brasil, Estados Unidos y otros países, sostuvo que no se confía y que trabaja "todos los días como si lo peor estuviera por venir", ya que se trata de una "cuestión colectiva y día a día".

"Si hubiera una señal de alarma no tengan dudas que volveríamos para atrás donde se fue para adelante", insistió.

Sobre las expresiones y marchas contra la cuarentena y los embates de la oposición que se suben a esas campañas, el ministro criticó que "ahora hay especulación política con la pandemia aprovechando el malestar de la gente".

"A mí no me gusta la cuarentena en lo personal. Me gustaría ver a mi nieto y a mis amigos y así nos pasa a todos. Hubo alguna confusión y empezó a hablar del derecho individual sobre derecho colectivo", conluyó.