La extorsión del mediático doctor macrista Claudio Zin a Alberto Fernández

El mediático doctor Claudio Zin extorsionó al presidente Alberto Fernández para que lo convoque a formar parte del comité de asesores de expertos que aconseja al jefe de Estado sobre el manejo de la pandemia por el coronavirus. El médico macrista no fue convocado y por ese episodio sistemáticamente ataca las decisiones sanitarias oficiales con un discurso peligroso desde la pantalla del canal América y desde los micrófonos de Radio Rivadavia.

En los últimos días, llegó a decir que los niños y niñas no contagian el virus, puso en duda la eficacia de la cuarentena, le sugirió al presidente Alberto Fernández que siga los pasos de Italia, en donde el sistema de salud colapsó en semanas; y se quejó de que haya restricciones para practicar deporte en la Ciudad de Buenos Aires, lugar que se volvió epicentro de los contagios.

Según reveló el integrante del programa Navarro 2023 (El Destape Radio), “este doctor Zin, en algún momento les hizo llegar (al Gobierno) un mensaje a los inicios de la cuarentena, que si lo agregaban en el comité de asesores que asesora a Alberto, estaba dispuesto a revisar su posición de la cuarentena” y advirtió que “como no lo hicieron, ahora toma esta actitud” de militar contra la cuarentena.

La posición del médico no solo es irresponsable porque trasmite un discurso que desinforma y replica información engañosa, sino que pone en riesgo la vida de los ciudadanos, ya que, se lo coloca en los programas de Animales Sueltos y de Eduardo Feinmann como una voz autorizada, pero solo critica las acciones que ha llevado adelante el Gobierno nacional.

El 16 marzo del 2020, Zin se quejaba en una entrevista con La Nación que el Gobierno no tomara decisiones más “drásticas” sobre la pandemia, cuando todavía no había casos: “Lo que están esperando, porque conozco a todo este grupo que está asesorando al Gobierno, es que aparezca el primer caso autóctono; cuando aparece el primer caso autóctono o enfermedad comunitaria, o social o como quieran llamarlo, ahí van a tomar las medidas más drásticas posibles. Son puntos de vista, no lo estoy criticando, solo estoy intentando interpretar qué está ocurriendo, por qué motivo estamos todavía en estas ambigüedades en términos de medidas que el presidente quiere tomar; sus asesores técnicos y científicos, este gran grupo de médicos que lo asesora, uno es urólogo, el otro es cardiólogo, el otro no sé bien qué es, todo este grupo que asesora al presidente de la República, que ninguno tiene experiencia en manejo de epidemias”. Cuatro días después, el Ejecutivo nacional dictaba la cuarentena.

En junio, el médico se quejó que en la Ciudad de Buenos Aires se restringiera los deportes al aire libre, por la peligrosidad de los contagios. En ese mes, comenzó a aumentar el número de infectados en la zona del AMBA: “Estoy anonadado y sigo sin entender por qué tantas restricciones, ¿por qué no puedo jugar al tenis en la Ciudad? ¿Qué explicación científica, climática, pandémica hay para que yo no pueda jugar al tenis pero 14.000 personas sí puedan dar una vuelta al parque?"

Ahora, Zin se puso en campaña para hacer creer que los niños y niñas no contagian de coronavirus, pero en realidad el artículo que cita el “doctor” es de la revista Pediatrics, no es un paper científico, sino una opinión más en un medio.

De esa forma, el ex ministro de Salud bonaerense construye un discurso peligroso y que atenta contra la salud de los ciudadanos, porque minimiza los riesgos de la pandemia y busca convencer a la población de que el problema es la cuarentena y no el coronavirus.