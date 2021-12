El gobierno nacional evalúa cambiar el protocolo para contactos estrechos

La ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, se refirió a la evolución de los casos en la Argentina y la injerencia de la aparición de la nueva variante ómicron. El caso de Sudáfrica que levantó el aislamiento para contactos estrechos y casos asintomáticos.

El Gobierno nacional al igual que todo el mundo avanza en un cambio de paradigma respecto al avance del Covid-19 y el impacto de la nueva variante ómicron que ya está predominando en todo los países en pulseada con la Delta. Es que la nueva cepa del coronavirus está demostrando ser más contagiosa aún en lugar abiertos y en personas vacunadas pero con un impacto leve ya que solo afectaría nariz y garganta sin provocar complicaciones en pulmones ni en el sistema respiratorio. En este marco, la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, adelantó que al igual que países como Sudáfrica que acaba de eliminar restricciones para personas asintomáticas y contactos estrechos, en Argentina se está avaluando avanzar en esa dirección.

Según explicó la ministra en diálogo con El Destape, el Gobierno nacional avanza en una nueva mirada de la evolución del virus ya que si bien en las últimas 24 horas se reportaron otros 7623 contagios de Covid-19, es incremento del casi 120 por ciento en casos no se traducen en muertes que se registraron 15 en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) como tampoco en internaciones que en las distintas unidades de terapia intensiva (UTI) del país son 820. En tanto, el porcentaje de ocupación total de camas en las UTI adulto es del 34.1 por ciento a nivel nacional y del 36.1por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En este sentido, Vizzotti adelantó que los casos van a seguir aumentando y están estudiando si corresponden a la variante Delta o a la ómicron, la nueva cepa que está avanzando en todo el mundo y que demuestra ser más leve. Ante este escenario, el Gobierno nacional evalúa nuevas recomendaciones para contactos estrechos de positivos. "Estamos revisando permanentemente las recomendaciones respecto a los aislamientos obligatorios", adelantó Vizzotti que puso el ejemplo de Sudáfrica que acaba de anunciar una reducción de las medidas de control adoptadas para contener la pandemia de covid-19 y eliminó las pruebas PCR y las cuarentenas para los contactos asintomáticos de positivos ya que apuntan que la variante ómicron sería más contagiosa pero menos peligrosa que sus predecesoras.

Avance de la Vacunación en Argentina

En esta línea, la ministra destacó la medida de Sudáfrica que no cuenta con los porcentajes de vacunación que la Argentina por lo que se mostró optimista. En nuestro país, de acuerdo con el Monitor Público de Vacunación, hasta el 20 de diciembre se aplicaron en total 73.401.337 dosis de las vacunas contra el coronavirus en todo el país. A su vez, 37.621.512 personas iniciaron su esquema (el 82,1% de la población) y 31.812.248 (el 69,1% de la población) lo completaron, mientras que 2.183.152 personas (el 4,8%) recibieron una dosis adicional y 1.784.425 (3,9%) recibieron una dosis de refuerzo.

En este marco, la ministra remarcó que es fundamental que todos completen el esquema de vacunación para que los casos no se traduzcan en hospitalizaciones y muertes. “Que se infecten los vacunados no quiere decir que las vacunas no sirven, al contrario. Genera enfermedad leve", destacó. "Tenemos una buena cobertura de vacunación así que esperamos que este brote no se traduzca en una tensión del sistema de salud", completó.