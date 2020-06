El ex esposo de María Eugenia Vidal quiso criticar la cuarentena pero quedó mal parado

El ex intendente macrista de Morón, Ramiro Tagliaferro, publicó un mensaje para criticar la cuarentena por el coronavirus en la provincia de Buenos Aires con fotos de comercios cerrados en la localidad de Castelar a la que llamó "ciudad fantasma". Sin embargo, el ex jefe comunal y ex marido de María Eugenia Vidal quedó muy mal parado y fue blanco de fuertes críticas por parte de pequeños empresarios locales que lo desmintieron y cuestionaron el uso político de la pandemia.

"Castelar, mi barrio, parece una ciudad fantasma y quieren volver a Fase 1 para “organizarse”", publicó Tagliaferro para denunciar el supuesto colapso económico en el conurbano bonaerense por el cierre de comercios a causa de la pandemia por el coronavirus. Pero los comerciantes de Castelar salieron a criticarlo por su desafortunado mensaje. "Lo que hay son políticos fantasmas", dispararon desde la cámara que agrupa la actividad comercian en la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires.

“Estamos ante un flagelo invisible que es la pandemia, hay rubros muy afectados, pero los comerciantes estamos trabajando con delivery y con todos los protocolos para salir adelante”, indicó el titular de la Cámara de Comercio de Castelar, Adolfo Seara. El empresario negó que la zona sea "una ciudad fantasma" como graficó el ex intendente macrista. "Algunos políticos son los fantasmas que aparecen en estos momentos", fustigó el comerciante en declaraciones a FM Oeste.

Al mensaje de Tagliaferro fue también fuertemente repudiado por vecinos de la localidad que le respondieron al ex intendente. "Así estaban los negocios con Macri y no te quejabas", advirtió un usuario. "Mejor llamate a silencio. Fuiste parte de la destrucción del país, y ahora hablas de ciudad fantasma", fue otra de las respuestas al ex intendente.