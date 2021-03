La Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, adelantó que no habrá vuelos de repatriados para los argentinos que viajaron al exterior en las últimas semanas y enfatizó la necesidad de continuar con los cuidados en medio de la segunda ola de coronavirus.

"No será un vuelo de repatriados, porque la persona deberá pagarse su vuelo. Va a venir con su aerolínea que lo reprogramará y los costos de todo esto deberán ser afrontados por la persona", informó en una entrevista en Futurock.

La funcionaria se refirió al cierre de fronteras y la reprogramación de vuelos previstas en el marco de los rebrotes por Covid-19. Además apuntó a la poca responsabilidad de los argentinos que se fueron del país pese al aumento de los casos y la aparición de nuevas cepas más contagiosas.

"Nosotros en marzo del año pasado y hasta septiembre estuvimos asistiendo económicamente con los consulados a las personas. Este no va a ser el caso. Hace un año que venimos con la pandemia: todos hemos visto lo que pasaba en Europa, lo que pasaba en Estados Unidos donde los enterraban en fosas comunes. De lo que pasa en Brasil, donde no tomaron ninguna medida a favor de la gente y en contra del Covid. El que salió el pandemia sabía que podía suceder", enfatizó.

La directora de Migraciones pidió a los argentinos esperar que pase la pandemia para poder realizar viajes al exterior sin riesgos. "Cancun iba a seguir existiendo después de la pandemia, la gente que se fue para allá ahora es irresponsable porque conocía perfectamente la situación", indicó.



En este sentido, remarcó: "Los que se fueron a Cancún o a Brasil estaban autorizados y está perfecto, pero tienen que hacerse responsables. Está claro que no era el momento para irse a allá de vacaciones", y agregó: "Va a haber vuelos para aquellos que necesiten salir del país pero mucho control sobre quienes ingresen".



"Yo no le digo a la gente que no salga del país, sino que se haga cargo de su decisión", expresó Carignano, y alertó: "A los que estén varados les digo que no intenten ingresar por frontera terrestre porque no van a poder. Los vamos a traer en el momento que se pueda, no los vamos a dejar allá".

"La frontera terrestre de Argentina con Brasil está llena de covid, le pedimos a la gente que no vaya a ahí porque no van a poder entrar", concluyó.