COVID-19: ya hay 345 hospitales en la provincia de Buenos Aires que no registran internaciones

Lo afirmó Juan Riera, director de Hospitales de la provincia de Buenos Aires, a El Destape Radio. “Ya tenemos 345 hospitales que no tienen pacientes internados por coronavirus”, dijo. La situación epidemiológica en territorio bonaerense.

La provincia de Buenos Aires sigue registrando cifras alentadoras respecto al curso de la pandemia del coronavirus. En ese sentido, el director Provincial de Hospitales, Juan Riera, afirmó que en el territorio bonaerense hay 345 hospitales que no tienen pacientes internados por COVID-19”.

"Ya tenemos 345 hospitales que no tienen pacientes internados por COVID. Estamos muy contentos", dijo el funcionario El Destape Radio y sumó que “si bien quedan algunos, son mucho menos”, y por tal motivo se mostró contento con la situación actual. “Es un alivio para los trabajadores, el sentir que ya son muy pocos los pacientes que quedan en los hospitales, estamos muy contentos”, marcó. Riera recordó que “durante la segunda ola fue muy dura la situación y ahora podemos retomar otros procesos de cuidados y controles, por lo que es muy alentador”.

De esta forma, en la última semana en 345 establecimientos con internación de cuidados intensivos, tanto públicos como privados, no hubo nuevas internaciones de pacientes con COVID. De ese total de nosocomios, 235 hace un mes que no reportaron internaciones.

Al respecto, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak celebró la noticia y expresó en su cuenta de Twitter: “Estamos saliendo. Tenemos un pueblo vacunado y fuerte para el futuro”.

Por su parte, el director de Hospitales bonaerense destacó que a pesar de haber mermado significativamente las internaciones los hospitales mantienen la guardia alta porque la pandemia aun no terminó. "Siguen con toda la estructura COVID, hay protocolo para COVID, hacemos hisopados, PCR y tests rápidos. Las camas que ampliamos no las restringimos, solamente relocalizamos a algunos trabajadores, es decir, hubo un cambio en la gestión porque la demanda bajó muchísimo”, describió.

En ese sentido, Riera indicó que el gobierno diseñó el “Programa Post COVID” que evalúa las secuelas derivadas de haber padecido la enfermedad. “Evaluamos las secuelas de los pacientes, ya sea que el caso haya sido graves o no. Secuelas desde el punto de vista respiratorio y neurológico, ya que en algunos casos algunos pacientes quedaron con una tos seca crónica, a con astenia que es como un cansancio prolongado. Para todo ello hay consultorios del programa Post COVID”, detalló.

Finalmente, Riera aclaró que “el hecho que los casos no estén aumentando no implica que la pandemia haya desaparecido”, y afirmó: “En la provincia de Buenos Aires consideramos que el sistema de salud es mano de obra intensiva, a nosotros la gestión Vidal nos dejó un déficit en salud enorme ya que durante 4 años no se cubrieron las plantas y renuncias. Arrancamos con un déficit de aproximadamente 8.000 trabajadores, y ya ingresamos a la planta a 11.000 trabajadores, y hay que seguir reforzando”.