Se espera que arriben al país alrededor de un millón y medio de vacunas para esta semana. Antes del miércoles se espera el envío de un millón de dosis de la vacuna Sinopharm. Hoy partió el décimo vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Moscú. Estará de regreso el martes por la tarde. Hasta el momento, la cantidad de vacunas que llegaron al país en vuelos de Aerolíneas Argentinas es de 4.577.000.

En búsqueda de vacunas Sputnik V contra el coronavirus, partió en la madrugada de este lunes el vuelo a Rusia. "El esfuerzo logístico que se realiza para sacar los vuelos en cuestión de horas se puede hacer porque hay una línea aérea puesta al servicio de los argentinos. Cada avión que llega con vacunas permite darle continuidad al plan de vacunación trazado por el Gobierno Nacional", señaló el presidente de la línea de bandera, Pablo Ceriani.



El vuelo se realiza en forma directa, sin escalas, en la aeronave que ha sido especialmente reformada para el transporte de carga y se encuentra al mando de 10 tripulantes, entre pilotos y copilotos, a los que se suman personal técnico, de mantenimiento y tripulantes de cabinas, hasta totalizar una dotación de 20 personas. El último viernes, bajo el número de vuelo AR1065, llegaron al país 370.000 nuevas dosis de Sputnik V.



Desde fines de diciembre, Aerolíneas Argentinas se encuentra realizando operaciones de vuelo especiales con el objetivo de traer vacunas al país. En los 9 vuelos completados hacia y desde la Federación Rusa se trajeron 3.669.000 dosis de Sputnik V.

Por otra parte, se realizó un vuelo a Beijing, República Popular China, en el cual vinieron 908.000 dosis de la vacuna producida por Sinopharm. La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó que China autorizó el envío de un millón de dosis de la vacuna Sinopharm antes de fin de mes, es decir antes del próximo miércoles 31.

La funcionaria dio a conocer la información horas después de que la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) recomendara aplicar el producto chino a mayores de 60 años. "Es una gran noticia, porque a partir de ahora con Sinopharm podremos inmunizar también a mayores de 60”, celebró Vizzotti sobre la ampliación del rango etario de la población objetivo de la vacuna Sinopharm.

"De esa vacuna ya recibimos un millón de dosis. Y el contrato prevé tres millones de dosis en las próximas semanas”, repasó la ministra en el canal de cable A24. Y confirmó que China dio su aprobación para que, en los próximos días, se recoja un segundo lote: “Hoy autorizaron que vayamos buscar un millón de dosis antes de fin de mes”.

El primer envío de Sinopharm se completó en dos vuelos. El 25 de febrero llegaron 904 mil dosis en un avión de Aerolíneas y tres días más tarde arribaron 96 mil en un avión de Air France KLM. La vacuna Sinopharm es producida por el estatal Beijing Institute of Biological Products Co Ltd.