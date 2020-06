Córdoba: Juan Schiaretti quiere multas para quienes violen el aislamiento

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció que enviará un proyecto de ley a la Legislatura unicameral para aplicar multas y sanciones penales a quienes violen en su territorio las restricciones impuestas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio ante la pandemia de coronavirus.



“Le vamos a poner multas al que ande sin barbijo y multa al que haga reuniones más de 10 personas, porque no es lo mismo el que cumple con las normas que el que no cumple”, señaló el mandatario provincial, al presentar este mediodía en la Casa de Gobierno un informe sobre la situación epidemiológica en el distrito.



El mandatario justificó la aplicación de sanciones para los que no cumplan con las normas del aislamiento, al sostener que “hay personas que se vienen sacrificando hace 100 días para que la pandemia no se extienda”.





Schiaretti precisó que las multas, contempladas en el proyecto de ley, "se aplicarán a quienes no utilicen el barbijo, no respeten el distanciamiento social obligatorio y excedan el límite de 10 personas en las reuniones familiares".



Asimismo recordó que ya existe, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal local, la línea telefónica 0800 888 0054 para realizar denuncias por incumplimiento del aislamiento.



Asimismo, el gobernador aseveró que toda persona que entra a la provincia de Córdoba tendrá que guardar "sí o sí la cuarentena por 14 días".



“Si un cordobés sale, cuando vuelve a la provincia también tiene que hacer cuarentena. Si va a haber una excepción va a ser individual y la va a decidir el COE” (Centro de Operaciones de Emergencia, manifestó Schiaretti.