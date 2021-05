Copa América: luego de criticarla, ahora Bullrich se queja porque Argentina no organiza el torneo

Luego de plantear que organizar la Copa América en Argentina era "pan y circo", la presidenta del PRO calificó de "mala noticia para el gobierno" a la decisión de suspender la organización.

Aunque el expresidente Mauricio Macri sentenció que la Copa América 2021 no debería disputarse en Argentina, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, salió a mostrar su enojo en las redes sociales por la decisión del Gobierno de suspender la organización. La exministra sostuvo que fue la CONMEBOL quien "unilaterlamente" cambió la sede.

"La CONMEBOL suspendió unilateralmente la realización de la Copa América en la Argentina. Mala noticia para el Gobierno, que pretendía correr el foco de atención y tapar con una pelota la pésima gestión de la pandemia", afirmó Bullrich en su cuenta de Twitter. Lo curioso es que lo hizo citando un posteo en el que se manifestaba en contra de que la competencia se disputara.

"Protocolo para clases NO, para comercios NO, para reuniones sociales NO, pero para la Copa América -un evento que trae más de 1000 personas del extranjero- arman un protocolo en pocos días. Queda claro cuáles son sus prioridades: pan y circo", había expresado cuando aún la competencia en Argentina era una posibilidad.

La Copa América se jugará en Brasil

Luego de cancelarse la localía de Colombia y de Argentina, la Copa América 2021 fue confirmada en un país que nadie tenía previsto. Mediante sus redes sociales, Conmebol anunció que el torneo internacional se realizará en Brasil. Esta noticia sorprendió a la mayoría de los sudamericanos, puesto que el campeonato fue trasladado a uno de los países en donde mayor crisis sanitaria se atraviesa debido a la pandemia del coronavirus.

Durante la noche del domingo, Conmebol hizo oficial la suspensión de la localía de Argentina en la Copa América. Mediante otro tuit, explicó: "La CONMEBOL informa que en atención a las circunstancias presentes ha resuelto suspender la organización de la Copa América en Argentina. La CONMEBOL analiza la oferta de otros países que mostraron interés en albergar el torneo continental".