Científico asesor advierte que "no hay razón médica para flexibilizar" la cuarentena

El físico Jorge Aliaga, que integra el comité de asesores de la provincia de Buenos Aires, explicó que las autoridades de los Gobiernos de Nación, Ciudad y Provincia son conscientes de que no debería flexibilizarse la cuarentena pero "van a poner el eje en que cada uno se cuide". El presidente Alberto Fernández anunciará en qué fase continuará la cuarentena en el Area Metropolitana y en otras zonas que tiene circulación comunitaria.

"Creo que el anuncio de hoy va a estar orientado a la idea de ‘nosotros no deberíamos hacer esto’. No sé si se va a decir en estos términos, pero la idea es ‘no hay razón médica para hacer esto pero entendemos que están todos con poca voluntad de seguir haciendo el esfuerzo que hay que hacer para contener los casos’. Entonces, van a hacer una prueba y van a poner el eje en que cada uno se cuide. El problema es que hay que tomar mucha conciencia”, afirmó físico.

Aliaga dio presiones de la opinión que dieron los expertos a Kicillof en la reunión que mantuvieron el jueves: "Somos un grupo grandísimo, que tiene más de 20 personas. Un poco la reflexión de ayer fue decir que los números que vemos no son números que permitan tomar la decisión de apertura con tranquilidad. Ahora si se pone en atención que no vamos a ir a una situación relajada, sino que lo único que aspiramos es a que no colapse los sistemas de salud".

En diálogo con la AM750, el experto explicó que el gobierno anunciará una flexibilización de la cuarentena, pero en caso de que haya un aumento en los contagios decidirán retroceder en la medida para resguadar a la población. "En la provincia se aspira a que no colapse el sistema de Salud y que los médicos tengan que decidir a quién atienden y a quién no”, sostuvo.

El experto afirmó que la Argentina tiene problemas para detener los focos de contagios y manifestó que en “Río Negro está complicado porque hay mucha circulación en algunos conglomerados”. Esta tarde, el presidente Alberto Fernández hará anuncios por el futuro de la cuarentena.