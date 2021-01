La situación en torno al coronavirus vuelve a encender las alarmas no sólo de todo el mundo sino también del país. Luego de las fiestas de fin de año, en la Argentina temen que haya un rebrote de casos elevado. El jefe de Gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, manifestó su preocupación por la situación sanitaria. "Hay cierta preocupación", advirtió.

De todas maneras, advirtió que, ante una eventual segunda ola, el sistema de salud estará "en mejores condiciones" de darle batalla a la enfermedad. En dialogó con El Destape Radio, Bianco comentó que "ha empezado, al parecer, un rebrote de casos. Aún no podemos dar con certeza la magnitud. Probablemente, la primera semana de enero tendremos la magnitud del fenómenos". Aunque reconoció que hay "mucha preocupación sobre todo en este período de fiestas que comienza la temporada". Asimismo, dejó en claro que "todavía no hay definida ninguna cuestión y que desde la Provincia de Buenos Aires continúan "trabajando con el sistema de fases y así seguiremos ante este nuevo rebrote".

Consultado por la posibilidad de que se desate una segunda ola de coronavirus, el funcionario indicó: "Por una lado, estamos en mejores condiciones ante una segunda ola porque ya hicimos el trabajo de poner en funcionamiento el sistema de salud que encontramos devastado".

¿Qué sería lo más complicado de llevar adelante ante la chance de que haya un rebrote de COVID-19? "Probablemente, lo eventual de esta eventual segunda ola, que por ahora es un indicio de rebrote, es que en el caso de tener que avanzar con algún tipo de restricciones en la circulación o algún tipo de actividades, socialmente es un poco más complejo porque luego de un año tan difícil, dar marcha atrás con algunas cuestiones va a ser desde el punto de vista social probablemente un poco más difícil, tendremos que hacer el esfuerzo de volver a explicar y concientizar a la gente de que la única forma de cuidarse, más allá del proceso de vacunación, es seguir respetando el distanciamiento social, usar el barbijo, higienizarse".

Acerca de los discursos opositores, encabezados por el macrismo y los medios hegemónicos, que giraron en torno a la anticuarentena y antivacunación, Bianco indicó: "Creo que lo que quieren hacer es intentar sacar una ventaja desde el punto de vista político y me parece que le están pifiando. La grandísima mayoría de la población quiere tener una vacuna aprobada de la ANMAT y vacunarse lo antes posible”. Y agregó: "Me generan tristeza esos sectores, me parece un comportamiento penoso”.