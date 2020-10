Alberto Fernández habló tras la extensión del aislamiento y las nuevas manifestaciones que se realizaron en distintos lugares del país contra el gobierno nacional. El presidente habló de todo y entre tantas cosas, se refirió al papel actual de la oposición macrista. En esta oportunidad comparó a la derecha argentina con la del resto del mundo, en especial con el VOX de España.

Durante la entrevista con C5N, el máximo mandatario expresó: "Es una clara exacerbación del odio, hay un sector al que le sirve el odio. Irónicamente son los que más dijeron durante todos estos años, que lamentaban la existencia de la grieta pero hacen todo lo posible para que la grieta se profundice. Siguen dividiendo a la Argentina en dos bandos, ahí es donde perdemos". Si bien dejó en claro que "no todos pensamos igual" dentro de la democracia, algo que nos convoca a reflexionar a todos, aclaró: "Lo que uno ve es otra cosa: exacerban las diferencias, adjetivar al opositor, descalificar al que no piensa como los que se manifiestan, hay demandas absurdas donde todo se mezcla. Pareciera ser que cuando uno le dice 'por favor, cuídense', dicen que ese discurso busca callar a la ciudadanía o coartar libertades".

Al mismo tiempo, se mostró en contra de distintas actitudes, no sólo de la oposición sino también de los medios de comunicación. "Lo que vimos hace una semana en la puerta de la casa del juez Lorenzetti, eso en cualquier lugar del mundo es un escrache patético y vergonzoso, descalificable. Que un medio ponga los lugares donde se convoca a los que se quieren manifestar y ponga la dirección de la vicepresidente, es algo increíble. Que haya gente que vaya frente a la casa de una persona a expresarse del modo violento, es algo increíble".

Ante esto, Fernández declaró que es "irónico" que todas esas personas que salen a manifestarse en medio del peor momento de la pandemia crean "que el problema es que los queremos silenciar". Y agregó: "Que en las manifestaciones se escuchen los agravios que se escuchan a periodistas de medios que no piensan como los que se están manifestando, es algo que afecta claramente la convivencia democrática. Es ridículo, es un conjunto de acciones de mala fe que quedan muy en evidencia".

Por último, el presidente de la Nación disparó contra el macrismo. Si bien muchos periodistas opositores remarcan que estas movilizaciones "no tienen líderes", Alberto no comparte esta idea. "No es posible que después se desentiendan. Yo la escuché a la presidenta del PRO convocar a la marcha de ayer, la vimos disfrutando. La verdad es que es algo difícil de entender porque esas marchas convocan al contagio de la gente en un momento muy difícil. Reuniones como las que vimos ayer, potencian los contagios. Es difícil de entender y compartir, todo esto tiene contenido político".

Escuchalo: