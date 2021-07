Alberto, contra el macrismo: "Algunos celebraban muertes, nosotros hacíamos lo imposible por evitarlas"

El mandatario entregó una nueva tanda de viviendas en el marco del programa ProCreAr que fueron discontinuada durante la gestión de Juntos por el Cambio.

En el marco de un acto de entrega de viviendas en el partido bonaerense de Merlo, el presidente Alberto Fernández instó a fortalecer el rol del Estado, luego de que pase la pandemia de coronavirus y arremetió contra la oposición de Juntos por el Cambio: "Algunos casi celebraban las muertes y nosotros hacíamos lo imposible por evitarlas y trabajamos incansablemente". Además, recordó que las casas que fueron entregadas, no fueron terminadas por el macrismo durante los cuatro años que gobernó.

"A mi me causa particular alegría participar de estos actos que le damos a cada familia una casa, que no se la damos, sino que la compran con el esfuerzo de ellos pagándola en cuotas. El Estado hace accesible el acceso a las viviendas, esto el mercado no lo hace, no piensa en esos, piensa en otras cosas", aseveró el mandatario durante la entrega de viviendas a familias que se anotaron en el programa ProCreAr y arremetió que "algunos creyeron que esto lo resolvía el mercado y crearon créditos UVA que hizo que se generara un gran problema a la gente". "Tener un techo para cobijar a la familia es un derecho humano", subrayó.

En esa línea, Alberto recordó un nuevo aniversario de la muerte de Eva Perón: "Tengo por Evita una admiración inmensa. Fue una mujer enorme en la historia argentina que solo estuvo 7 años y le bastaron para pasar a la eternidad". Rememoró la histórica frase de la dirigente peronista de que "donde hay una necesidad, hay un derecho" y remarcó que "los derechos no se dan, existen y se reconocen".

Además, advirtió que las viviendas que entregaron en esta oportunidad estaban para ser entregadas durante el 2016 porque casi estaban finalizadas pero que no fueron entregadas por decisión política del Gobierno anterior de Mauricio Macri: "Me impresiona cuando miro para atrás lo que nos pasó, cómo ocurrieron las cosas, porque además fueron votados dos meses y me pregunto cómo fue que todo esto pasó, me lo pregunto cómo es que en este barrio quedaron 11 mil viviendas si entregar, casi hechas, terminadas y decidieron no entregarlas".

"Siempre pienso que debe deben haber creído que los que habiten esas casas, iban a saber que las hizo Cristina y antes de tener ese recuerdo, prefirieron no entregar esa casa. Pero esa casa, esta casa, la hizo el pueblo argentino para que otros argentinos la habite"

"El mercado le hace muy difícil acceder a una familia a esa vivienda porque porque todo lo que hablamos, tiene que ver con algo mas profundo que días atrás con Cistina queríamos invitarlos a pensar porque no todo es lo mismo en política, hay quienes creemos en esto, que el Estado debe estar muy presente para acercarle posibilidades de desarrollo a los que tienen menos posibilidades y están los que creen de otro modo que el Estado no está para eso, que no está para construir hospitales, ni entregar casas y que sobran universidades", arremetió en clara alusión al gobierno de Cambiemos que dejó una deuda impagable y obras sin finalizar.

En otra parte de su discurso, defendió la gestión en salud y replicó: "Hay formas de ver la política y de encarar el futuro: algunos casi celebraban las muertes y nosotros hacíamos lo imposible por evitarlas y trabajamos incansablemente". Destacó que Argentina es uno de los primeros países que comenzó a vacunar y es uno de los países con un buen ritmo de vacunación. En ese punto, se refirió al reclamo del Gobierno por el atraso de vacunas y arremetió: "Me dicen que estamos quedando mal con los laboratorios, a mi me daría vergüenza quedar mal con los argentinos".

"Todos queremos vivir la vida que queremos, esa vida que nos permita abrazarnos, disfrutar de la familia, los amigos, volver a la guitarreada, pero cuando tengamos la oportunidad, cuando la vacuna nos permita cruzar la puerta de salida ¿qué vida vamos a querer?", repreguntó Alberto y apuntó: "¿Una vida que tenga un Estado que nos cuide a todos y a todos ampare? o ¿vamos a tener una vida que proponen otros que dicen que sobra 20 millones de argentinos en el país".

Y sentenció: "No me hablen de méritos, hablo de oportunidades y necesitamos un Estado que iguale las oportunidades y que le de a todos oportunidad de crecer y desarrollarse".