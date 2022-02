El Gobierno avanza en el megaplan de obras que Macri no terminó en Córdoba

El gobierno de Mauricio Macri dejó trunco el plan de infraestructura para el distrito que conduce Juan Schiaretti, quien, igualmente, desconoce la asistencia que promovió Nación en los últimos meses. Conveniencia política para evitar fuga de votos hacia Juntos por el Cambio.

El Ministerio de Obras Públicas lleva adelante en la provincia de Córdoba una inversión de $ 68.458 millones entre obras finalizadas, en ejecución y proyectos a licitar, para beneficiar a más de tres millones de personas. El gobierno de Mauricio Macri dejó trunco el plan de infraestructura para el distrito que conduce Juan Schiaretti, quien, igualmente, ha desconocido la asistencia que sistemáticamente promovió Nación en los últimos meses.

La cartera que conduce Gabriel Katopodis ejecuta 671 obras y proyectos, de las cuales 14 corresponden a obras viales, 2 a hídricas, 57 de agua y cloacas; 96 de infraestructura social, urbana y educativa; 32 de la red de infraestructura sanitaria y 470 del Plan Argentina Hace.

En materia de agua y saneamiento, se lleva adelante la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande en la ciudad de Córdoba, que contempla la expansión territorial y las mejoras en el acceso a saneamiento con dos nuevos módulos, adicionando un caudal de 10.000 m3/h, que beneficiará a 600.000 vecinos y vecinas. El monto original de la obra estaba estimada en $ 3.272.027.197,32, con un esquema mixto planteado por la inversión de Nación y de fondos provinciales.

Sin embargo, con Alberto Fernández las condiciones cambiaron en septiembre de 2020: El Ministerio de Obras Públicas a cargo de Gabriel Katopodis se hizo cargo del 100% de su financiamiento. Cabe subrayar que el monto actual de la obra se elevó de $ 9.573.901.931,80 (a junio 2021). Cuando el Frente de Todos asumió el poder, el avance físico a diciembre de 2019 era del 72,04%, mientras que a fin del 2021 llegaba al 96,21% y se espera su pleno funcionamiento en abril o mayo de este año.

Por otra parte, el porcentaje de avance financiero a fines de 2019 era del 77,60 %, mientras que el rango actual trepa al 96,97%. Sin embargo, a pesar de las bondades económicas a favor de los cordobeses, Schiaretti hizo mención a esta obra puntual en las redes sociales sin hacer alusión a la participación del Gobierno Nacional.

La provincia es un bastión opositor al Gobierno en términos electorales, por lo cual las especulaciones respecto a asignación de recursos siempre generar perspicacias. Sin embargo, desde el Gobierno sostienen que "nunca, como con Alberto, Nación apostó tanto por Córdoba", aunque Schiaretti no lo reconozca. Y no es la primera vez que sucede.

La deuda de Macri que Schiaretti le reclama a Alberto

Córdoba irá a la Justicia por una deuda de U$S 210 millones generada por Mauricio Macri por obras de infraestructura vial que nunca pagó y que le van a exigir que pague Alberto Fernández.

“Nuestra provincia reclama también que la Nación nos pague los US$ 210 millones que nos debe por incumplimiento de convenios de obras viales firmadas por el anterior Gobierno nacional, el que no pagó prácticamente nada ni de la Circunvalación de Córdoba, ni de la bajada de Altas Cumbres, ni de la variante Costa Azul. Todas estas obras las tuvo que hacer la Provincia con recursos propios. Por eso, los cordobeses no le debemos nada a la Nación, al contrario, es ella quien nos mete la mano en el bolsillo con las retenciones a las exportaciones desde hace más de 15 años y ni nos paga las obras que firmó hace seis”, reclamó Schiaretti.

Los acuerdos los había firmado la Provincia de Córdoba con la Nación en 2016, y en los documentos figura la firma del ministro de Transportes, Guillermo Dietrich. Lo curioso es que Schiaretti nunca reclamó estos compromisos bajo la gestión de Cambiemos y lo hace con el espectro político contrario.

El diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Fernández le explicó a El Destape que durante los cuatro años de la gestión de Cambiemos, la Nación le giró menos a Córdoba que durante los dos años en pandemia del mandato de Fernández: “La gestión de Mauricio Macri nunca aportó las partidas comprometidas, pero le dio a su socio político, el gobernador Juan Schiaretti, el aval para endeudarse con un crédito internacional por U$S 300 millones de dólares. Ese préstamo que solicitó el Gobierno de Córdoba en el exterior hay que pagarlo a tasas leoninas y compromete las arcas de la Provincia”.

Cruces por biocombustibles

No solo desconoce el aporte hecho por la gestión de Alberto Fernández, Schiaretti también cometió un error respecto a la Ley de Biocombustibles. El gobernador había afirmado que debía discutirse una nueva iniciativa que establezca para derivados del maíz y la soja "el mismo tratamiento que para los de la caña de azúcar" y reclamó "que los productos cordobeses tengan el mismo tratamiento que los de provincias hermanas para no es estar a merced de un burócrata de cuarto nivel".

Al respecto, el secretario de Energía, Darío Martínez, rechazó las críticas y aseguró que "hace cinco meses que el bioetanol de maíz tiene exactamente el mismo tratamiento que el bioetanol de caña de azúcar" a partir de "soluciones durares" en las que viene avanzando el Gobierno nacional.

"Estamos trabajando codo a codo con los productores de biocombustibles desde que asumimos la conducción de la Secretaria de Energía, avanzando en soluciones duraderas, por eso no se entiende ni la virulencia de las declaraciones, ni el trato despectivo que me dispensó el gobernador Schiaretti", afirmó el funcionario nacional.