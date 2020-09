Caserio salió a cruzar duro a Schiaretti y le recordó su apoyo a Macri

El senador nacional y titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Caserio criticó al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por la falta de apoyo de este último a las políticas del gobierno de Alberto Fernández.

En diálogo con Roberto Caballero en Fuerte y al Medio, de El Destape Radio, aseveró: “¿Cómo puede ser que le dimos cuatro años de quórum a (Mauricio) Macri y no al gobierno de Alberto Fernández?. Me parece injusto lo de Schiaretti”.

El legislador aseguró que “el gobernador se aleja del peronismo nacional y se encierra en la provincia”. “Es una actitud totalmente equivocada. Argentina necesita de Córdoba y Córdoba de Argentina”, agregó. En ese sentido, Caserio sostuvo que “el electorado cordobés es un poco hostil al peronismo nacional. Y el gobernador hace lo más cómodo, no quiere pelearse”.

Respecto al rechazo de la oposición a parlamentar en el senado, Caserio afirmó que “al no querer debatir, la oposición quiere que le vaya mal al país”. Son actitudes totalmente antidemocráticas, nosotros tenemos la obligación de parlamentar”, indicó.

Por otra parte, el senador cordobés defendió el impuesto a las grandes fortunas y puntualizó: “Que los sectores ricos hagan un aporte que no es significativo para ellos me parece algo justo”. Respecto a las quejas de la oposición, Caserio remarcó: “Se trata de una minoría que perdió las elecciones y que no entiende que hay caminos democráticos”.

Dardos contra Rosenkrantz

También apuntó contra el juez Carlos Rosenkrantz por su postura sobre el traslado de los tres camaristas que designó Mauricio Macri y opinó: “Todos sabemos que estos tres jueces fueron cambiados sin cumplir con la Constitución”.

Por su parte, el senador destacó el presupuesto 2021 y señaló: Es un presupuesto que no dibuja cosas. El Ministro Guzmán puso un presupuesto realista. Es una foto de la economía. Tiene dos principios significativos. El primero es que no hay estabilización sin recuperación. Y segundo que apunta a una sostenibilidad fiscal que la gente pueda pagar”.