Kicillof llamó "partidario" el fallo de la Corte que beneficia a CABA por la Coparticipación

En el marco del lanzamiento de la temporada de verano en la provincia de Buenos Aires, el gobernador apuntó contra el máximo tribunal y acusó al Poder Judicial de "intentar legislar".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, definió como "partidario" y "sin findamento jurídico" el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación al incremento de los giros de fondos coparticipables. "Es un fallo absolutamente destinado a cuestiones partidarias y no tiene ningún fundamento jurídico", lanzó.

Desde Mar de Ajó y en el marco del lanzamiento de la temporada de verano en la provincia de Buenos Aires, en diálogo con C5N el mandatario provincial señaló que buscan "reestablecer un decreto de Macri que le da más fondos a (Horacio Rodríguez) Larreta en un año electoral" y habló por el resto de las provincias del territorio: "Creo que todas las provincias argentinas, 18 por lo menos, han expresado junto al Gobierno nacional que es un fallo absolutamente destinado a cuestiones partidarias y no tiene ningún fundamento jurídico. Es otra muestra más de que cuando las urnas no los ponen en el gobierno, intentan hacerlo a través de fallos judiciales".

A su vez, Kicillof apuntó directamente contra la Corte Suprema: "Es un fallo vergonzoso. Primero, de manera cautelar, intenta legislar, ni siquiera fallar sobre el fondo sino determinar un porcentaje que va a recibir la Ciudad como si fuera el Poder Legislativo y va en contra del Poder Ejecutivo". Y añadió: "Luego de eso, lo que propone es de imposible cumplimiento. No es que se quiera o no, no se puede porque se pide que se le dé al jefe de Gobierno una plata que está por fuera del presupuesto ya aprobado".

Por esta razón, el máximo mandatario bonaerense aseguró que las provincias se sienten atacadas por dicho dictamen y que es por eso que apuntan contra una Corte Suprema, "con dos de cuyos miembros aparecen por un decreto de Macri", que no puede decidir sobre cómo se distribuyen los fondos y los recursos del país. "Varias provincias presentamos de nuevo un recurso adhiriendo a los recursos que presentó Nación, es un vacío jurídico", sostuvo.

Temporada de verano 2023 en PBA

Durante su participación de la asamblea del Consejo Provincial de Turismo (CoProTur), el máximo mandatario bonaerense mostró su felicidad por el momento que atravesará la jurisdicción durante el próximo verano. "Antes dije que tuvimos una temporada despampanante y hoy digo que la temporada es imponente, porque esperamos recibir el 50% del turismo de todo el país y tenemos el desafío de extender su duración", escribió en su cuenta oficial de Twitter. Y llamó a "disfrutar" y seguir "creyendo e impulsando" a la jurisdicción.

A su vez, desde la Costa Atlántica, Kicillof recordó la importancia del operativo "De Sol a Sol", con 22.300 efectivos distribuidos por los diferentes destinos de la provincia realizando operativos especiales con móviles, motos, patrulleros y nuevas tecnologías en términos de protección y de seguridad. Además, contó que involucra a 1.300 trabajadoras y trabajadores de la salud con puestos sanitarios en las rutas y en cada uno de los destino; sumado a los controles viales y a la nueva ley de alcohol cero.

Además, el gobernador anunció las diferentes actividades culturales y turísticas con los "Paradores Recreo" -descargando la App #ReCreo podrán conocer las fiestas y atractivos- que funcionarán en toda la provincia. "Cada una de estas acciones requiere una planificación conjunta entre el gobierno provincial, entre varios ministerios y a la vez, hacerlo con todos los municipios involucrados. Tiene que ver con que podamos tener un verano mejor que el anterior, un verano con actividades a la medida de todos los bolsillos y todas las posibilidades... El descanso y las vacaciones no pueden ser algo excluyente", remarcó.

Kicillof, más allá de lo que significa la producción y la generación de puestos de trabajo, resaltó que la temporada de verano es una "vidriera" para mostrar los trabajos que se están realizando a lo largo y ancho de la provincia. "Vamos a batir récords nuevamente y sabemos que, dentro de todo lo que van a recibir, también recibirán nuestra solidaridad, nuestra cultura y nuestra calidez y cercanía", concluyó.

Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, aseguró: "La Provincia recibe la temporada con entusiasmo y mucho trabajo, miles de familias bonaerenses viven del turismo y estamos preparando otro verano espectacular, con atractivos turísticos para todos los públicos". Y cerró: "Venimos de un verano récord y en el Consejo Provincial de Turismo (CoProTur) trabajamos en conjunto para que el turismo bonaerense siga creciendo".