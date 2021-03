El presidente de la Nación Alberto Fernández cerró la primera reunión del Consejo Económico y Social en la provincia de Santiago del Estero con un extenso y sentido discurso durante las últimas horas de la tarde del viernes. "Estoy aquí para cumplir mi palabra, para que nos unamos. No quiere decir que todos pensemos igual sino que tomemos dimensión del otro y seamos capaces de construir en conjunto el país que nos merecemos. Habrá muchos a los que no les gusta lo que digo y lo respeto. Como a mí no me gustan las cosas que se dicen y las respeto", expresó ante la atenta mirada de dirigentes.

Una de los temas principales que buscó puntualizar el máximo mandatario, pasó por las redes sociales a quien las definió como "maravillosas" si son bien utilizadas pero las caracterizó como "muy dañinas" si son usadas con otros fines. Sobre este tema, remarcó: "En todo el mundo afectan las fake news y los trolls, son elementos que contaminan el debate público en las redes sociales. Y tras la falsa afirmación de que eso es democratizar la palabra, se esconde una actitud muy perversa que llama a la irritación social permanente. Es un sistema que lo terminamos padeciendo todos. Tenemos que encontrar una solución para que el desarrollo de esas redes sociales sirvan para democratizar la palabra. Que no sirvan para mentir, difamar, injuriar o intranquilizar la paz social".

Al mismo tiempo, dejando a un lado los dichos de la oposición y los medios opositores, Alberto volvió a apuntar contra la tan famosa grieta. "Como primer paso, esta jornada es espléndida. Les pido que nos demos cuenta la importancia que tiene dejar de pelearnos por cosas secundarias. Nos merecemos vivir en un país que tenga mejores instituciones, que respete la pluralidad democrática, que deje de dividirse y que se den cuenta que aquí nadie se salva solo. Nos salvamos juntos o, si no seguiremos sufriendo distanciados, separados y peleándonos, no tiene mucho sentido", manifestó.

Con respecto a su estadía en la provincia de Santiago del Estero, se refirió a la importancia de la economía popular y de generar mayores oportunidades para las personas del Interior: "En verdad lo que yo quiero es que los chicos, cuando sobrevolábamos Santiago, los que nacen tan alejados de las grandes ciudades, puedan desarrollarse sin dejar sus tierras. No hay nada más trágico y penoso. El destierro era un castigo antes, no puede ser una opción". Y sumó: "El deber nuestro no es que los chicos del Interior vengan a las universidades de las grandes ciudades sino llevar las universidades más cerca de ellos". Además destacó la presencia de la economía popular y todos sus actores.

Para cerrar, el presidente de la Nación se refirió al coronavirus que sigue impactando en todo el territorio argentino. "La pandemia nos dejó en evidencia todas nuestras carencias. Nos demostró la crisis de la salud, de la ciencia y tecnología, la del trabajo, la de la educación. Todos, repentinamente, frente a un virus imperceptible descubrimos lo escuálidos que estábamos. Para fortalecerse, hay que fortalecernos todos. Somos un cuerpo, no tiene sentido desarrollar un brazo nada más. Tenemos que trabajar todos juntos para ejercitar la musculatura argentina, para que la Argentina funcione".