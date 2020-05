El presidente del Consejo de la Magistratura confirmó que Mahiques "era un buen operador del gobierno anterior”

Luego de las denuncia de la jueza Figueroa, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, afirmó que "(Juan Bautista) Mahiques era un buen operador del Ministerio de Justicia en el gobierno anterior”.

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el camarista de San Martín remarcó: "El actual fiscal general porteño fue hasta diciembre el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Es un personaje que se movía bien y lograba que salieran las cosas rápidas. Todo el mundo en tribunales sabía que si no se juntaba con él no tenía chances de lograr designaciones en el Gobierno anterior".

En ese sentido, Lugones aseguró: "Mahiques era el que armaba las ternas de jueces". "Había denuncias contra la doctora (N. de R. en referencia a Cristina Kirchner) que estaban paradas y se fueron cerrando y hoy no quedó nada en su contra. No fueron momentos fáciles para algunos jueces que veían que las denuncias aparecían una atrás de otra. Cuando un juez hacía algo que no le caía bien al Gobierno estaban las denuncias en su contra en el Consejo, y entre esos casos estaban casos contra Figueroa".

Asimismo, el magistrado remarcó: "Antes del 2015 no eran habituales estas maniobras en el Consejo de la Magistratura. El gobierno de Macri tenía sintonía con Bonadio. No es descabellado que alguna persona que esté cerca del Gobierno de turno nos llame por teléfono y no nos cambia en la decisión que vamos a tomar".

"Somos jueces que tenemos funciones políticas, nuestras decisiones no pasan desapercibidas en la política. No nos tienen que asustar los llamados por teléfono o las visitas, pero si eso luego se traduce en una denuncia del Gobierno eso es otra circunstancia. En tanto el operador solo manifieste su opinión no nos mueve el amperímetro. No nos va a cambiar nuestro criterio. Vamos a impedir las presiones a jueces en este período del Consejo de la Magistratura".