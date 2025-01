El lunes se publicará en el Boletín Oficial la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, que tendrá como principales temas la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el proyecto de Ficha Limpia en Diputados y la posibilidad del tratamiento de los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García- Mansilla en el Senado.

La Libertad Avanza (LLA) ve en Diputados los votos para eliminar las PASO, aunque siga habiendo rechazo en la oposición que suele facilitarle las leyes. El temario también incluye gestos al PRO, en un momento en el que el presidente Javier Milei y el líder del partido amarillo, Mauricio Macri, retomaron la cercanía.

El temario anunciado por el vocero Presidencial, Manuel Adorni, incluye la “Ley Antimafias”, la modificación del Código Procesal Penal a fin de regular el “Juicio en ausencia”, régimen de reiterancia y unificación de condenas, la ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, la de "Ficha Limpia", la ley sobre Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos y la consideración de pliegos que requieran acuerdo del Senado de la Nación. Las sesiones extraordinarias se pedirán desde el 20 de enero próximo y concluirán el 21 de febrero.

En estos momentos, la Cámara de Diputados entró en obras de refacciones. Se están levantando todas las bancas para cambiar el cableado de los tableros de cada asiento. Fuentes parlamentarias señalaron que la obra tenía su finalización prevista para el 31 de enero, pero que se adelantó su conclusión. "Una semana o dos", estimaron cuando se consultó sobre su duración.

El Senado no estaba en obras, pero no tenía novedades sobre la posibilidad del tratamiento de los pliegos de Lijo y García - Mansilla. En la Cámara alta reverberaba todavía con la expulsión del ahora ex senador Edgardo Kueider, aliado al oficialismo, y la controversia por el congelamiento de las dietas de los legisladores, que derivó en la profundización de la polémica habitual entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Los pliegos de los jueces de la Corte se durmieron, luego de que las exposiciones en la comisión de Acuerdos no convencieron a los senadores. Sin embargo, el de Lijo tuvo una leve resurrección por un inesperado espaldarazo de Unión por la Patria. Milei quiere a los dos jueces avalados. Además, circuló la versión que el magistrado no deseaba ser nombrado por decreto, como hizo Macri con los actuales ministros del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

El anuncio de Adorni hablaba de "consideración" de expedientes "que requieran acuerdo del Senado", lo que no necesariamente alude a los de Lijo y García - Mansilla. De hecho, en noviembre el gobierno nacional había anunciado el envío de 150 pliegos de jueces, fiscales y defensores para cubrir vacantes en la Justicia.

Eliminación de las PASO

La denominada Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral incluye el régimen de elecciones PASO y modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y su sistema de financiamiento. Adorni había anunciado el envío de este paquete en noviembre del año pasado, pero no sucedió. En diciembre, ya con el año legislativo cerrado, desde LLA esperaban el envío en marzo.

El PRO y el radicalismo estaban en contra de la eliminación de las PASO, que venían a ordenar su interna. En Encuentro Federal no hay unidad de criterios sobre el tema. A fin del año pasado, en Innovación Federal informaban que la postura la iban a definir cuando se trate el tema.

Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y los Trabajadores ya expresaron su rechazo a ambos expedientes. De hecho, en el peronismo exigieron a la Presidencia de la Cámara la reactivación de las comisiones unicamerales y Bicamerales de control de la gestión.

En este escenario, ¿de dónde va a sacar los votos el oficialismo para eliminar las PASO? Pese a las escasas precisiones, fuentes parlamentarias señalaron a El Destape que vendrían de los "aliados naturales" y "diputados de gobernadores".

En este último lote se podría localizar a los peronistas "pelucas" de Catamarca. El gobernador Raúl Jalil impulsa la eliminación de las PASO, aunque desde el entorno de uno de los legisladores remarcaron que no definieron su postura.

Otro jefe provincial peronista, Osvaldo Jaldo, afirmó hoy que la decisión de derogar las PASO "corresponde exclusivamente al Congreso Nacional". "Como provincia, no podemos intervenir y acataremos lo que se resuelva en las cámaras de Diputados y Senadores", sostuvo el gobernador, que tiene un bloque de dos diputadas a las que retiró de la bancada de Unión por la Patria a mediados de 2024 para que acompañen los expedientes enviados por Milei.

En la categoría aliados, se incluyen los denominados radicales "pelucas". Desde las inmediaciones de este grupo estimaron que tomarán posición con el correr de la semana, aunque algunos de sus miembros expresen en lo personal la intención de eliminarlas. Desde la bancada de la UCR ya ven a los "pelucas" intentando "dar la pelea" en el bloque.

LLA y PRO: la novela del verano

Hacia fin del año pasado, desde el partido amarillo se informaba que se iba a debatir el tema de la eliminación de las PASO al interior del bloque "para tener una posición unificada, que puede ser similar a la adoptada por la Ciudad", donde el jefe de Gobierno, Jorge Macri, había anunciado que iba a enviar un proyecto para suspender las internas en territorio porteño.

Si ese Macri dio inicio al año electoral del 2025, su primo Mauricio abrió el primer capítulo de la novela del verano previo a las urnas: el aval para empezar a dialogar un acercamiento entre el PRO y LLA.

El 2024 había terminado tenso entre las partes en el Congreso. El partido amarillo, que ejerció de socio prioritario del oficialismo, no tuvo quórum en dos llamados a sesiones para aprobar el proyecto de ficha limpia. El fastidio vino porque entre los ausentes, hubo miembros del mileismo.

Apenas caída la sesión, Milei en persona se comunicó con la diputada nacional del PRO Silvia Lospennato para prometerle otro proyecto de Ficha Limpia, redactado en la Casa Rosada, con algunos cambios. En el temario anunciado hoy figura el expediente: un gesto a Macri y los suyos.

"Primero apoyemos las leyes que tenemos por delante y después hablemos de elecciones", advirtió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en sus declaraciones radiales de esta mañana. "Siempre fue bueno", acotaron fuentes parlamentaria sobre el vínculo entre LLA y el PRO en la Cámara baja.

El paquete legislativo incluye también el Juicio en ausencia, el régimen de reiterancia y la unificación de condenas, y la “Ley Antimafias” (con sanción en Diputados), impulsados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, referente de la rama del partido amarillo que forma parte del gobierno.