¿La resurrección del pliego de Lijo?: cruce de versiones en el Senado

El 21 de agosto, el juez Ariel Lijo respondió las preguntas de la comisión de Acuerdos del Senado. El candidato a ministro de la Corte Suprema de Justicia que acercó el presidente Javier Milei se fue sin dictamen, al igual que, una semana después, el otro magistrado promocionado por la Casa Rosada, Manuel García - Mansilla.

El pliego de Lijo no se movió en casi tres meses, en una Cámara que no sesiona desde hace más de dos. Sin embargo, a días del cierre del año legislativo, circuló la versión de que senadores de Unión por la Patria habrían dado el primer paso para que se mueva la designación del juez.

La fuentes consultadas por El Destape se debaten sobre cómo se reactivó el pliego de Lijo. Hay quienes dicen que se registran "dos o tres firmas" del interbloque de Unión por la Patria. Otras voces señalan que la senadora peronista por Catamarca Lucía Corpacci fue la que puso el gancho.

Que la ex gobernadora de Catamarca avale esto daría a entender un visto bueno de la ex presidenta Cristina Kirchner. Cuándo la ex presidenta asuma como titular del Partido Justicialista, Corpacci hará lo propio como vicepresidenta Segunda.

Las fuentes de Unión por la Patria consultadas no pudieron confirmar que Corpacci haya firmado el pliego de Lijo. "El bloque iba a definir qué hacer y por ahora no lo hizo. Hay planteos públicos de (José) Mayans y (Mariano) Recalde que dijeron que con el peronismo no habló nadie. En parte, lo que planteamos es que si vamos a discutir cuestiones judiciales, lo hagamos de manera integral: los 150 pliegos pendientes, la ampliación de la Corte, el procurador y otros cargos que hay que dirimir", comentaron a este medio voces

De los 17 miembros de la comisión de Acuerdos, solo uno es de LLA y ocho son de Unión por la Patria. "La llave de esto la tiene el peronismo", conjeturaron desde una de las bancadas opositoras con más afinidad con el oficialismo de LLA. De todos modos, sostienen desde otros bloques que por más que estén esas firmas, "si no hay dos tercios en recinto es como si no estuvieran".

Cuando Lijo fue a la comisión, fue cruzado por el radical Martín Lousteau y el bloque del PRO (en un momento de enfriamiento de las relaciones entre Milei y el ex presidente Mauricio Macri) y el formoseño Francisco Paoltroni, cuyo rechazo público al magistrado le valió la expulsión de la bancada de LLA.

Como sea, fuentes oficialistas estiman que "no van a llegar a tratarlo ahora" y que "podrían ponerlo en extraordinarias", aunque el llamado a extraordinarias todavía no fue lanzado. Así las cosas, el año legislativo concluye el viernes 29.