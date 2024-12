Divididos y sin candidatos: así encontró a LLA el cambio de calendario electoral en CABA

El desdoblamiento de las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires de las nacionales y la intención de suspender las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO), anunciado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, no solo dio inicio al año electoral que viene, sino que terminó de definir a la capital nacional como sede del enfrentamiento entre los primos Milei y los hermanos Macri.

La representación porteña de LLA comienza a delinear cómo plantarse frente al calendario electoral promovido por la gestión del PRO en la Ciudad, donde el mileismo tiene una fuerte división interna que de prolongarse podría afectar la oferta electoral de la fuerza del presidente Javier Milei.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La Ciudad de Buenos Aires es el kilómetro cero de LLA, pero también del PRO. "Se va tensando cada vez más la relación", observó, sobre el vínculo entre Javier Milei y el ex presidente Mauricio Macri, una voz porteña que conoce la vida interna de la Legislatura. En mejores tiempos se hablaba de una fusión del partido amarillo con el violeta

Luego del anuncio por Jorge Macri y la flamante vocera porteña, Laura Alonso, LLA de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado en el que expresaron "desconfianza y desacuerdo" en el calendario promovido por el jefe de Gobierno porteño, señalando, en palabras de este mismo, "cambiar las reglas de juego en pleno año electoral no hace más que levantar sospechas de segundas intenciones".

"Esta maniobra inconsulta con el resto de las fuerzas políticas, y en medio de nuestras festividades, sólo refuerza lo que ya todos sabemos: el Gobierno de la Ciudad tiene una gestión centrada en sus propios intereses, no es capaz de comprender las demandas de los porteños y se pone a la altura del manoseo institucional de feudos como Formosa y Santiago del Estero", lanzaron.

El partido LLA de la Ciudad de Buenos Aires tiene como referente a la legisladora porteña Pilar Ramírez, que responde a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La hermana del Presidente delineó este año la conformación de un sello nacional con el objetivo de no depender de otros para la conformación de un frente.

Sin embargo, Karina Milei también se puso como objetivo barrer con aliados como los legisladores porteños Ramiro Marra y Eugenio Casielles, quienes acompañaron a Milei desde el inicio del experimento mileista. El primero, que forma parte del equipo de asesores de su amigo presidente, sigue siendo su militante.

Hoy en la Legislatura porteña hay tres bloques mileistas: el que conducen Ramírez y el que lidera Marra, que tienen tres y dos diputados, respectivamente, se autoadjudican el nombre La Libertad Avanza. A inicios de año hubo disputas por la jefatura, en la que Karina Milei ordenó que la ex Aerolíneas Argentinas sea la jefa de la bancada, pero la mayoría de sus integrantes votó para que sea el ex candidato a jefe de gobierno porteño.

El tercer bloque es el del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que se escindió del mismo modo que sucedió en Diputados, con la remoción de la presidencia de la bancada de LLA de Oscar Zago, otro histórico de la construcción mileista que también Karina Milei sumó a su purga porteña. Finalmente está Casielles, que armó su partido Transformación y un bloque aparte.

Jorge Macri adelantó que enviaría a la Legislatura en sesiones extraordinarias el proyecto para suspender las PASO. "Quiero creer que están los cuarenta votos", dijo una fuente parlamentaria que intentaba analizar la jugada del partido amarillo. Los dos bloques de LLA coinciden en que las primarias deben ser eliminadas.

"Estoy a favor de eliminar las PASO y en contra del desdoblamiento electoral para la elección de medio término. La discrecionalidad que hoy tiene el Código Electoral para el Poder Ejecutivo no es algo correcto y genera debates innecesarios en todas las elecciones", sostuvo Marra a través de su cuenta de Twitter. No había habido coincidencia entre los dos bloques con el presupuesto 2025 de la Ciudad, donde el LLA de Ramírez tuvo una negativa intransigente y el LLA del ex candidato a jefe de gobierno negoció cambios.

Fuentes del karinismo porteño niegan que hayan nombres de candidatos, como también algún posible acercamiento a quienes la gran hermana del oficialismo buscó disciplinar. Rumores que ven a la legisladora Lucía Montenegro, que finaliza su mandato, como potencial nombre.

Hay voces que creen que "Marra terminará de arreglar con LLA". Otras que lamentan que lo hayan corrido, habida cuenta que el mileismo no tiene nombres taquilleros para la elección de legisladores.